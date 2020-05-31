Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресения, 31 мая.

Только один хоккеист получает больше 100 миллионов рублей в год.

ЦИФРА ДНЯ

120 миллионов рублей зарабатывает за один год форвард «Динамо» Вадим Шипачев

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