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Новый рейтинг зарплат КХЛ, что ждет «Локо» без Кокорина и Смолова, Кастерова — о крутизне Малкина в НХЛ

21:45
ЦСКА Арена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА Арена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресения, 31 мая.

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ЦИФРА ДНЯ
120
миллионов рублей
зарабатывает за один год форвард «Динамо» Вадим Шипачев
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