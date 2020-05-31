Новый рейтинг зарплат КХЛ, что ждет «Локо» без Кокорина и Смолова, Кастерова — о крутизне Малкина в НХЛ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресения, 31 мая.
Рейтинг главных миллионеров КХЛ. Топ-71 самых больших зарплат лиги после появления потолка
Только один хоккеист получает больше 100 миллионов рублей в год.
Красно-зеленые могут остаться без топовых форвардов.
Первая часть большого интервью супруги Евгения Малкина Анны Кастеровой.
Выводить среднюю температуру по больнице — очень спорный метод.
Жесткая колонка обозревателя «СЭ» об одном из главных скандалов недели.
«Насилие — справедливая реакция». Зачем спортсмены зовут США к топоручитать >
«Если б не разгром в Химках, Игнашевич мог бы публиковать в соцсетях что угодно». Поэт Шаганов — о проблемах главного тренера «Торпедо» с болельщикамичитать >
«Спасибо, Палыч». «Локомотив» сделал пост о последнем дне работы Семина в клубечитать >
«Пришло время идти дальше». Малафеев — об уходе из «Зенита»читать >