Новый капитан "Спартака", трансферный сериал Сутормина, исповедь хоккеиста Жердева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 9 июля.

КАПИТАН. Кононов выбрал Джикию

У "Спартака" появился новый капитан – Георгий Джикия. Его назначил Олег Кононов, но мнение главного тренера совпало с народным выбором.

ПЕРЕХОД. Тройник Сутормина

Трансфер года в РПЛ совершен с участием футболиста, который провел в элите только один сезон. Чуть больше чем за одну неделю 25-летний Алексей Сутормин перешел сначала из "Оренбурга" в "Рубин" (29 июня), а затем из казанского клуба в "Зенит" (8 июля). Это были 10 дней, которые потрясли наш чемпионат.

РАСКЛАД. 2 миллиона для Хаджи, аренда для Мелкадзе и Ломовицкого

А вот все, что нужно знать о трансферном лете "Спартака". Называем тех, кто в ближайшее время способен пополнить команду Олега Кононова, а также тех, кто ее может покинуть.

ТРЕНЕР. "Сутормин – не молчун. Быстро адаптируется в "Зените"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов рассказал о сильных и слабых качествах новичка "Зенита". И заодно – о том, почему его клуб потерял 10 игроков основного состава и пока никого не приобрел.

ТЮРЬМА. Кокорины и Мамаев прибыли в колонию

В понедельник форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были доставлены в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Трое осужденных по громкому делу сейчас на карантине. Наши корреспонденты побывали на месте до них.

КУБОК АФРИКИ. Мадагаскар пишет историю

Забудьте о Кубке Америки. В Африке определились четвертьфиналисты континентального турнира. И не говорите, что этот запутанный Кубок Африки совсем неинтересный.

ОТКРОВЕННО. "Я не пропил свой талант. Но проблемы из-за алкоголя были"

Впервые за много лет Николай Жердев, один из самых ярких и техничных форвардов России двадцатого века, дал большое интервью, в котором откровенно рассказал о том, что помешало ему стать суперзвездой. Он все осознал и хочет в КХЛ.

ДНО. Женский баскетбол в России умирает

Женская сборная России заняла восьмое место на Евробаскете и во второй раз подряд не смогла попасть на Олимпиаду. Кто виноват в этом провале и реально ли нашему баскетболу выйти из пике? Очень грустное кино: настоящее движение вниз.

ПЛАНКА. Ласицкене побьет мировой рекорд уже в этом сезоне?

Чемпионка мира Мария Ласицкене вплотную подобралась к мировому рекорду Стефки Костадиновой. Чтобы побить достижение болгарки, которое стоит уже 22 года, россиянке сейчас не хватает всего четырех сантиметров.

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