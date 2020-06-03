Новый календарь РПЛ, в чем ошибся Семин, Траньков о последствиях кризиса
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 3 июня.
Сложно будет всем. Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?
Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?
Юрий Палыч мог бы продолжать работу в «Локомотиве».
Двукратный олимпийский чемпион выступил с идеей разыгрывать между ровесниками Трусовой, Щербаковой и Косторной отдельные комплекты медалей
Армейцы продолжают искать игрока на проблемную позицию.
«Женя — патриот Магнитогорска. После взрыва направил городу большую сумму». Вторая часть интервью Кастеровой
Вторая часть интервью супруги Евгения Малкина Анны Кастеровой.
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