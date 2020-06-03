Новый календарь РПЛ, в чем ошибся Семин, Траньков о последствиях кризиса

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 3 июня.

Сложно будет всем. Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?

Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?

ЦИФРА ДНЯ

85 миллионов рублей зарплата Джастина Азеведо, самого высокооплачиваемого хоккеиста «Ак Барса»

ЦИТАТА Мнение болельщиков самое важное для меня. Везде, где я тренировал, они меня любили. Но эту любовь нужно заслужить

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