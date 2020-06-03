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Новый календарь РПЛ, в чем ошибся Семин, Траньков о последствиях кризиса

22:00
ЦСКА — «Зенит». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — «Зенит». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 3 июня.

Сложно будет всем. Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?

Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?

Ошибка Семина

Юрий Палыч мог бы продолжать работу в «Локомотиве».

Траньков предложил нестандартное решение проблемы с возрастом в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион выступил с идеей разыгрывать между ровесниками Трусовой, Щербаковой и Косторной отдельные комплекты медалей

Зажигал в MLS, не пригодился в Турции. Какой форвард может перейти в ЦСКА?

Армейцы продолжают искать игрока на проблемную позицию.

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