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Новые перемены в «Спартаке», Большунов и Клебо открыли сезон, в фигурном катании хотят изменить возраст

20:45
Шамиль Газизов и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 27 ноября.

«Спартак» ищет новую структуру управления. Старая, похоже, не продержалась и полгода

Гендиректору Газизову нужно ужиться с новым спортивным директором Поповым.

Клебо наказали в спринте! Большунов пока четвертый, но завтра может вернуть желтую майку

Лыжный сезон начался сенсационно.

«Загитова уже не соревнуется. У молодых нет мотивации на длительные карьеры». Объясняем идею состарить фигурное катание

Норвежцы пояснили «СЭ» предложение об изменении возраста в фигурном катании и ответили Татьяне Тарасовой.

ЦСКА играл в большинстве. Но остался без голов и без побед

Армейцы в 4-м туре Лиги Европы не сумели дома обыграть «Фейеноорд» — 0:0.

Гончаренко — о Чалове: «Доволен им. Это наш сукин сын, мы должны оберегать Федора!«

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Фейеноордом» в матче группового турнира Лиги Европы (0:0).

ЦИТАТА
Это наш сукин сын, которого мы должны оберегать!
Виктор Гончаренко
главный тренер ЦСКА — о нападающем Федоре Чалове

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