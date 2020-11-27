Новые перемены в «Спартаке», Большунов и Клебо открыли сезон, в фигурном катании хотят изменить возраст
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 27 ноября.
«Спартак» ищет новую структуру управления. Старая, похоже, не продержалась и полгода
Гендиректору Газизову нужно ужиться с новым спортивным директором Поповым.
Лыжный сезон начался сенсационно.
Норвежцы пояснили «СЭ» предложение об изменении возраста в фигурном катании и ответили Татьяне Тарасовой.
Армейцы в 4-м туре Лиги Европы не сумели дома обыграть «Фейеноорд» — 0:0.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Фейеноордом» в матче группового турнира Лиги Европы (0:0).
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