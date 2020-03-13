Новые отмены и переносы соревнований, что будет с боем Хабиба, состоится ли Евро-2020

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 13 марта

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ЦИФРА ДНЯ

7 место заняла Лариса Куклина в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

ЦИТАТА Трудно абстрагироваться от всех этих новостей. О коронавирусе пишут во всех газетах. Но я все-таки — не врач, я тренер

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