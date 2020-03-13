Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Новые отмены и переносы соревнований, что будет с боем Хабиба, состоится ли Евро-2020

21:15
Криштиану Роналду приветствует пустые трибуны перед матчем «Ювентус» — «Интер» 8 марта в Турине. Фото Reuters
Криштиану Роналду приветствует пустые трибуны перед матчем «Ювентус» — «Интер» 8 марта в Турине. Фото Reuters

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 13 марта

Отмененные из-за коронавируса соревнования. Спорта все меньше

Этот список дополняется и обновляется.

В Нью-Йорке запретили массовые мероприятия. Что будет с боем Хабиб vs Фергюсон?

Похоже, в UFC хотят перенести шоу UFC 249 в маленький зал в Лас-Вегасе.

Коронавирус и Евро-2020: состоится ли чемпионат Европы?

Журналисты «СЭ» — о вероятности отмены или переноса летнего турнира национальных команд

«В альтернативной вселенной Овечкин снова забил бы 50 голов». Что пишут в Америке об остановке сезона НХЛ

Североамериканская пресса реагирует на новость о том, что сезон НХЛ приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Матч без зрителей — это не хоккей. Такое не должно повториться

Репортаж специального корреспондента «СЭ».

ЦИФРА ДНЯ
7
место
заняла Лариса Куклина в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
ЦИТАТА
Трудно абстрагироваться от всех этих новостей. О коронавирусе пишут во всех газетах. Но я все-таки — не врач, я тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер «Спартака»

Шарапова могла стать лучше Серены. Но не реализовала свой потенциал

читать >

Куклина упустила медаль на последнем круге

читать >

«Когда Большунову вручат кубок — непонятно». Тренер сборной России — об отмене лыжных гонок в Канаде

читать >

Большунов и Устюгов могут спать спокойно. В России подрастает еще один топ-лыжник

читать >

Вылететь нельзя остаться. Кто покинет премьер-лигу?

читать >

Доменико Тедеско: «Не думаю, что связь «Оренбурга» с «Зенитом» повлияет на игру»

читать >

В Петербурге запретили массовые мероприятия до 30 апреля, «Зенит» успеет сыграть против «Урала» со зрителями

читать >

КДК отменил красные карточки Карпова и Кверквелии

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир