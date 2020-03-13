Новые отмены и переносы соревнований, что будет с боем Хабиба, состоится ли Евро-2020
21:15
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 13 марта
Отмененные из-за коронавируса соревнования. Спорта все меньше
Этот список дополняется и обновляется.
Похоже, в UFC хотят перенести шоу UFC 249 в маленький зал в Лас-Вегасе.
Журналисты «СЭ» — о вероятности отмены или переноса летнего турнира национальных команд
«В альтернативной вселенной Овечкин снова забил бы 50 голов». Что пишут в Америке об остановке сезона НХЛ
Североамериканская пресса реагирует на новость о том, что сезон НХЛ приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Репортаж специального корреспондента «СЭ».
ЦИФРА ДНЯ
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ЦИТАТА
Трудно абстрагироваться от всех этих новостей. О коронавирусе пишут во всех газетах. Но я все-таки — не врач, я тренер
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