Новые цели для «Зенита», обзор судейских ошибок РПЛ, мнение Слуцкого о работе арбитров

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Новая цель «Зенита» — покорить плей-офф ЛЧ. Что для этого нужно?
Сине-бело-голубые доказали свое превосходство в России.
«Зенит» чаще всех страдал от судей. Все ошибки арбитров в сезоне 2019/20
Подводим итоги чемпионата России.
Чеченец побил рекорд UFC. Еще две недели назад его не знал никто, теперь о нем говорят все
Обзор турнира UFC on ESPN 14, который прошел в ночь на 26 июля в Абу-Даби.
«Зенит» прохладен к Кокорину. Интересно посмотреть на его тандем со Смоловым в «Локо». Орлов — о будущем нападающего
Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» в Кубке России и высказал мнение о том, где продолжит карьеру Александр Кокорин.
«Решения ВАР и правила игры надо объяснять!» Слуцкий сравнил судей в России и Европе
Жесткое, но справедливое высказывание главного тренера «Рубина» об особенностях национальных арбитров.
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