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Новые цели для «Зенита», обзор судейских ошибок РПЛ, мнение Слуцкого о работе арбитров

21:30
ОЛИМП — Кубок России 2019/20, финал, «Зенит» — «Химки». Фото «Зенит»., ФК «Зенит»
ОЛИМП — Кубок России 2019/20, финал, «Зенит» — «Химки». Фото «Зенит»., ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 26 июля.

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ЦИФРА ДНЯ
8
ошибок
в 15 матчах чемпионата России совершил арбитр Михаил Вилков

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