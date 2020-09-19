Ничья «Зенита» с «Уралом», русский финал Кубка Стэнли, суровая дисквалификация фигуристки Сотсковой

В матче 8-го тура РПЛ екатеринбуржцы вырвали ничью у сине-бело-голубых (1:1).

Статистическое превью финала плей-офф. Сегодня ночью — первый матч «Тампы» и «Далласа».

Кто виноват в том, что российскую фигуристку дисквалифицировали на 10 лет.

Новый сезон может стать еще более непредсказуемым, чем прошлый.

Бой между Тайроном Вудли и Колби Ковингтоном возглавит турнир в Вегасе.