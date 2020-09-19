Ничья «Зенита» с «Уралом», русский финал Кубка Стэнли, суровая дисквалификация фигуристки Сотсковой
19:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 19 сентября.
Юбилей Дзюбы «Зениту» не в радость. «Урал» отобрал очки у чемпиона
В матче 8-го тура РПЛ екатеринбуржцы вырвали ничью у сине-бело-голубых (1:1).
Статистическое превью финала плей-офф. Сегодня ночью — первый матч «Тампы» и «Далласа».
Кто виноват в том, что российскую фигуристку дисквалифицировали на 10 лет.
Новый сезон может стать еще более непредсказуемым, чем прошлый.
Бой между Тайроном Вудли и Колби Ковингтоном возглавит турнир в Вегасе.
ЦИФРА ДНЯ
1
Зря Газизова мучают вопросами о трансферах. Его задача — продать, а не купитьчитать >
Команда-вспышка без второго шанса. Почему в финале Кубка Стэнли стоит болеть за «Даллас»читать >