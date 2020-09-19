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Ничья «Зенита» с «Уралом», русский финал Кубка Стэнли, суровая дисквалификация фигуристки Сотсковой

19:45
«Урал» — «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Урал» — «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 19 сентября.

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