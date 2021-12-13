Ничья «Зенита» и «Динамо», Ферстаппен — чемпион мира, гол Миранчука. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 декабря.
«Зенит»: ничья без Дзюбы и Азмуна. Чемпион уходит зимовать на первом месте
Сине-бело-голубые разделили очки с «Динамо» — 1:1.
Лучшему сезону — лучший финал. А вечный рекорд Хэмилтона по титулам пока подождет.
Команда Семака сыграла вничью с «Динамо» (1:1) и перед зимней паузой сохранила отрыв от бело-голубых в два очка.
Российский легионер получил шанс и здорово им воспользовался.
Итоги самого успешного пока что этапа Кубка мира в сезоне.
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