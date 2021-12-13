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Ничья «Зенита» и «Динамо», Ферстаппен — чемпион мира, гол Миранчука. Главное за день

02:30
Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 декабря.

«Зенит»: ничья без Дзюбы и Азмуна. Чемпион уходит зимовать на первом месте

Сине-бело-голубые разделили очки с «Динамо» — 1:1.

Ферстаппен вырвал титул у Хэмилтона на последнем круге. Это невероятные эмоции

Лучшему сезону — лучший финал. А вечный рекорд Хэмилтона по титулам пока подождет.

«Зенит» — чемпион. Пока зимний

Команда Семака сыграла вничью с «Динамо» (1:1) и перед зимней паузой сохранила отрыв от бело-голубых в два очка.

Миранчук сыграл лучший матч в сезоне. Вышел в старте, забил, «Аталанта» победила

Российский легионер получил шанс и здорово им воспользовался.

Мы рано хоронили российский биатлон? Две медальные эстафеты, и в Пекине это будет не предел

Итоги самого успешного пока что этапа Кубка мира в сезоне.

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