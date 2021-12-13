Сине-бело-голубые разделили очки с «Динамо» — 1:1.

Лучшему сезону — лучший финал. А вечный рекорд Хэмилтона по титулам пока подождет.

Команда Семака сыграла вничью с «Динамо» (1:1) и перед зимней паузой сохранила отрыв от бело-голубых в два очка.

Российский легионер получил шанс и здорово им воспользовался.

Итоги самого успешного пока что этапа Кубка мира в сезоне.