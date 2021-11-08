Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Ничья в московском дерби, поражение Медведева в финале. Главное за день

03:00
Руслан Литвинов и Константин Марадишвили. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руслан Литвинов и Константин Марадишвили. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 ноября.

«Спартак»: чем хуже, тем лучше. Ничья в меньшинстве и с тенью Ваноли за спиной Витории

Красно-белые отыгрались в Тушине после удаления Литвинова в первом тайме. Ничья с «Локомотивом» — 1:1.

Витории — респект за второй тайм в дерби, но он провалил главную миссию. Зимой в «Спартаке» будет новый тренер

«СЭ» — о последствиях битвы с «Локомотивом».

Невероятный реванш в Париже. Джокович вытащил матч против Медведева, проиграв первый сет

Лучший теннисист России не смог выстоять психологически и оказался менее точным в решающие моменты.

Катастрофа «Рубина» в Ростове: пропустили 5 впервые за 2 года. Слуцкий шокирован

«Бывали крупные поражения, но это — одно из самых странных».

«Зенит» с «Уралом» и «Зенит» против «Спартака» и «Динамо» — команды, не знакомые друг с другом

Игорь Рабинер — о матче питерцев в Екатеринбурге.

«В «Локо» выпускают вместо меня Харлачева. Объявляют: «В «Спартаке» — замена». У меня екнуло внутри...» Как Цымбаларь играл у Семина

читать >

Игроки сборной России по пляжному футболу получат за победу в Межконтинентальном кубке в 160 раз меньше, чем сборная Черчесова — за ЧМ-2018

читать >

Экс-игрок «Спартака-2» зажигает в «Рейнджерс». Он стал не нужен красно-белым, но в него поверил Джеррард

читать >

«Дзюба — пешеход, Ловрен не бежит. Так чемпионами не становятся». Орлов — о матче «Урал» — «Зенит»

читать >

Головин вернулся в стартовый состав, но «Монако» снова не забил. В сборной от Александра нужен будет совсем другой футбол

читать >

«Появление такой фигуры в Генуе — большой плюс для всего города». Как в Италии отреагировали на назначение Шевченко в «Дженоа»

читать >

«У меня колено в кровь, а судья мне желтую карточку дает!» Дмитрий Баринов — о дерби, судействе и сборной

читать >

Моуринью не спасли гол и пас Шомуродова, Клопп ругался на судей, в ла лиге опять безумный камбэк

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
Группа кораблей ВМФ России вошла в Средиземное море
0