Ничья в московском дерби, поражение Медведева в финале. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 ноября.
«Спартак»: чем хуже, тем лучше. Ничья в меньшинстве и с тенью Ваноли за спиной Витории
Красно-белые отыгрались в Тушине после удаления Литвинова в первом тайме. Ничья с «Локомотивом» — 1:1.
«СЭ» — о последствиях битвы с «Локомотивом».
Лучший теннисист России не смог выстоять психологически и оказался менее точным в решающие моменты.
«Бывали крупные поражения, но это — одно из самых странных».
Игорь Рабинер — о матче питерцев в Екатеринбурге.
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