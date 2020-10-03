Ничья в битве «Спартак» — «Зенит», календарь наших в ЛЧ, Рублев остался на вторую неделю в Париже
3 октября 2020, 22:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 3 октября.
У «Спартака» есть характер. У «Зенита» — Дзюба
Лидеры чемпионата России сыграли вничью (1:1) в главном матче тура.
Все, что нужно знать о расписании «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.
22-летний москвич показал почти идеальную игру.
Яркие моменты матча в Москве.
Александр Бобров — о работе судейской бригады в Тушине.
ЦИФРА ДНЯ
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