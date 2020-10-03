Лидеры чемпионата России сыграли вничью (1:1) в главном матче тура.

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21 очко лидеры чемпионата «Зенит» и «Спартак» сохранили равенство в РПЛ после матча в Москве (1:1)

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