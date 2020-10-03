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Ничья в битве «Спартак» — «Зенит», календарь наших в ЛЧ, Рублев остался на вторую неделю в Париже

3 октября 2020, 22:30
«Спартак» — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 3 октября.

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лидеры чемпионата «Зенит» и «Спартак» сохранили равенство в РПЛ после матча в Москве (1:1)
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