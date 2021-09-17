Ничья «Локомотива» в ЛЕ и большое интервью Кержакова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 16 сентября.
У этого «Локомотива» стальной характер. Команду Марко Николича возили весь матч, но она не сломалась
Давайте честно: «Марсель» был лучше, но счет на табло — 1:1.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» — о сенсационном старте своей команды и другое.
В 1-м туре групповых турниров еврокубков клубы РПЛ на троих набрали всего одно очко.
Монегаски начали Лигу Европы с победы.
Призер Олимпиады в прыжках в высоту не устает отвечать хейтерам из-за совместных фотографий с россиянкой Марией Ласицкене.
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