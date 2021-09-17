Ничья «Локомотива» в ЛЕ и большое интервью Кержакова. Главное за день

Давайте честно: «Марсель» был лучше, но счет на табло — 1:1.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» — о сенсационном старте своей команды и другое.

В 1-м туре групповых турниров еврокубков клубы РПЛ на троих набрали всего одно очко.

Монегаски начали Лигу Европы с победы.

Призер Олимпиады в прыжках в высоту не устает отвечать хейтерам из-за совместных фотографий с россиянкой Марией Ласицкене.