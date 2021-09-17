Вечерний «СЭ»
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Ничья «Локомотива» в ЛЕ и большое интервью Кержакова. Главное за день

02:15
Фаустино Анджорин и Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фаустино Анджорин и Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 16 сентября.

У этого «Локомотива» стальной характер. Команду Марко Николича возили весь матч, но она не сломалась

Давайте честно: «Марсель» был лучше, но счет на табло — 1:1.

«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова

Главный тренер «Нижнего Новгорода» — о сенсационном старте своей команды и другое.

Догнать и перегнать Мальту. Россия в еврокубках проваливается все глубже

В 1-м туре групповых турниров еврокубков клубы РПЛ на троих набрали всего одно очко.

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