Ничья и жесть Питера, новые звезды РПЛ, тупик русского биатлона

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 4 августа.

МАТЧ. Чемпиона вновь спасает Дзюба – даже с Малкомом

"Зенит" вырвал ничью у "Краснодара" на финише субботней встречи – игра не оправдала ожидания по части шоу, однако вышла боевой. Мяч Дзюбы вызвал споры, только эксперты и игроки не увидели фол Ивановича на Вилене.

АНАЛИТИКА. "Зенит" доминировал, но Лунев снова ошибся

"Краснодару" помогла ошибка голкипера сине-бело-голубых Лунева – он виноват в автоголе больше, чем Дуглас Сантос. В остальном же "быки" у ворот чемпиона России не создали почти ничего. И при этом выглядели весьма необычно – поможет ли такой стиль против "Порту" в отборе Лиги чемпионов?

ИНЦИДЕНТ. Почему омоновцы снова били фанатов

В перерыве матча между "Зенитом" и "Краснодаром" на внешнем стилобате "Газпром Арены" произошла потасовка между сотрудниками ОМОНа и болельщиками сине-бело-голубых. При этом в ход шли дубинки.

ДЕРБИ. Бойня в Тушине

В субботу "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью, при этом красно-белые почти час провели в меньшинстве после удаления Понсе. Сразу после перерыва состоялся дебют Шюррле.

Игорь Рабинер разбирает игру команды Кононова, Дмитрий Зеленов ее критикует, Дмитрий Гирин останавливает внимание на Понсе, Константин Алексеев смотрит на дерби со стороны бело-голубых, а Александр Бобров называет главную ошибку арбитра Безбородова.

ДЕБЮТ. Новый Промес и Халк на минималках

В субботу свои первым матчи в РПЛ провели спартаковец Андре Шюррле и зенитовец Малком. Разбираем игру чемпиона мира из Германии и бразильского экс-форварда "Барселоны".

ГОЛЛАНДИЯ. Слуцкий начал с ничьей с "Аяксом"

В стартовом матче сезона "Витесс" Леонида Слуцкого на своем поле сыграл вничью c чемпионом Голландии "Аяксом" – 2:2. У защитника команды российского тренера Караваева пас, у соперника Промес вышел на замену.

ЛУЖНИКИ. Без матчей

Арена приняла четыре концерта топ-исполнителей, которые негативно сказались на состоянии поля. Но есть проблема серьезнее – слабая загрузка спортивными событиями. Рассказываем, что происходит с главным стадионом страны.

ХОККЕЙ. Легкие деньги, тяга к алкоголю и венерические болезни

Почему хоккеисты, родившиеся в начале 80-х и подававшие большие надежды, так и не стали звездами. Что сгубило поколение игроков начала 2000-х?

БАСКЕТБОЛ. Обыграли Джорданов, но не справились с иранскими гигантами

В Москве прошел товарищеский баскетбольный турнир – первый в рамках подготовки к чемпионату мира в Китае. Россияне нестабильны перед чемпионатом мира.

БИАТЛОН. Логинов скорее испортит карьеру, чем заработает

Конфликт с подписанием контрактов в сборной России мешает нормальной подготовке к сезону. Кто прав в этом скандале?

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".