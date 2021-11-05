Вечерний «СЭ»
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Ничьи «Спартака» и «Локомотива», интервью с Семиным. Главное за день

03:00
Александр Селихов тащит пенальти. Фото Reuters
Александр Селихов тащит пенальти. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 4 ноября.

Сумасшедший «Спартак»: семь голов от «Зенита», но четыре очка в Неаполе и Лестере

Красно-белые сыграли вничью с «Лестером» — 1:1.

«Локомотив» выстоял в турецком аду. Команда Гисдоля сохраняет шансы на евровесну

1:1 в Стамбуле с «Галатасараем» — нормальный результат.

«Еще постараюсь побить рекорд Бескова». Семин — о «Зените» в ЛЧ, новом «Локомотиве» и своем будущем

Игорь Рабинер встретился с легендарным тренером в Италии.

Россия лишилась элитного работяги. ВАДА нашло допинг у Ничушкина спустя 8 лет

Запутанная история с пробой 2013 года.

«Ни на кого, кроме «Зенита», я в Европе не рассчитываю». Боярский — о поражении от «Ювентуса», Дзюбе и возможном уходе Ракицкого

«СЭ» поговорил с известным болельщиком сине-бело-голубых.

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