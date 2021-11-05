Ничьи «Спартака» и «Локомотива», интервью с Семиным. Главное за день
03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 4 ноября.
Сумасшедший «Спартак»: семь голов от «Зенита», но четыре очка в Неаполе и Лестере
Красно-белые сыграли вничью с «Лестером» — 1:1.
1:1 в Стамбуле с «Галатасараем» — нормальный результат.
Игорь Рабинер встретился с легендарным тренером в Италии.
Запутанная история с пробой 2013 года.
«Ни на кого, кроме «Зенита», я в Европе не рассчитываю». Боярский — о поражении от «Ювентуса», Дзюбе и возможном уходе Ракицкого
«СЭ» поговорил с известным болельщиком сине-бело-голубых.
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