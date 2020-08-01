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НХЛ вернулась, бесконечный скандал в «Химках», 15-летний талант из «Чертаново» дебютировал в ФНЛ

20:45
Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Евгений Малкин. Фото "СЭ"
Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Евгений Малкин. Фото "СЭ"

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 1 августа.

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