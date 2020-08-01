НХЛ вернулась, бесконечный скандал в «Химках», 15-летний талант из «Чертаново» дебютировал в ФНЛ

Разобрали все пары квалификационного раунда.

Новичок премьер-лиги «Химки» устроил скандал за неделю до начала нового сезона.

Полузащитник «Чертанова» ярко дебютировал в игре со второй командой «Спартака».

Материал обновляется — как и внешний вид команд.

Во второй игровой день рестарта НБА состоялось много ярких событий.