НХЛ вернулась, бесконечный скандал в «Химках», 15-летний талант из «Чертаново» дебютировал в ФНЛ
20:45
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 1 августа.
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Во второй игровой день рестарта НБА состоялось много ярких событий.
ЦИФРА ДНЯ
3
августа
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