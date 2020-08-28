НХЛ остановилась из-за протестов, новые подробности ухода Месси, неизвестные факты о Яшине
19:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 28 августа.
Бесполезный жест. Зачем НХЛ переобулась и решила отменить хоккей?
Заокеанская лига перенесла матчи четверга в поддержку антирасистского движения в Америке
Как развивается ситуация с возможным трансфером аргентинца.
Неглянцевый Яшин. Как великого вратаря превратили в свадебного генерала, испортили и сократили ему жизнь после футбола
Отрывок из новой книги Игоря Рабинера.
Лига вынуждена была остановить матчи под давлением общественности.
«Белые хоккеисты решили не спорить с афроамериканцами. И сделали, что им сказали». Мнение из США об отмене матчей НХЛ
Интервью журналистки ESPN Эмили Каплан.
ЦИФРА ДНЯ
14
миллионов евро
ЦИТАТА
Хотели продать Миранчука за 80 миллионов. Теперь — 14. И выбора нет
Кого Черчесов поставит в ворота сборной? У Гильерме ошибки, но опыт. У Шунина — стабильностьчитать >
Девушек на подиуме «Тур де Франс» заменили на разнополых хостес. Это гендерное равноправиечитать >
«Сегодня Сафонов нужнее молодежке». Хомуха — о том, почему вратаря «Краснодара» не вызвали в сборнуючитать >
Королевский особняк, автопарк и отель. Что оставит после себя Месси в Барселонечитать >