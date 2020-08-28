Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

НХЛ остановилась из-за протестов, новые подробности ухода Месси, неизвестные факты о Яшине

19:45
Rogers Place, Эдомнтон. Фото nhl.com
Rogers Place, Эдомнтон. Фото nhl.com

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 28 августа.

Бесполезный жест. Зачем НХЛ переобулась и решила отменить хоккей?

Заокеанская лига перенесла матчи четверга в поддержку антирасистского движения в Америке

Месси говорил с Гвардьолой. Но пока будет тренироваться с «Барселоной»

Как развивается ситуация с возможным трансфером аргентинца.

Неглянцевый Яшин. Как великого вратаря превратили в свадебного генерала, испортили и сократили ему жизнь после футбола

Отрывок из новой книги Игоря Рабинера.

НХЛ прервала сезон из-за антирасистских протестов. Но возобновит его снова как ни в чем не бывало

Лига вынуждена была остановить матчи под давлением общественности.

«Белые хоккеисты решили не спорить с афроамериканцами. И сделали, что им сказали». Мнение из США об отмене матчей НХЛ

Интервью журналистки ESPN Эмили Каплан.

ЦИФРА ДНЯ
14
миллионов евро
готова заплатить «Аталанта» «Локомотиву» за Алексея Миранчука, по информации итальянских СМИ
ЦИТАТА
Хотели продать Миранчука за 80 миллионов. Теперь — 14. И выбора нет
Илья Геркус
Бывший генеральный директор «Локомотива»

Кого Черчесов поставит в ворота сборной? У Гильерме ошибки, но опыт. У Шунина — стабильность

читать >

Девушек на подиуме «Тур де Франс» заменили на разнополых хостес. Это гендерное равноправие

читать >

«Ты здесь больше не нужен! Собирай вещи — и в Красноярск!» Невероятные истории про безумного финского тренера «Авангарда»

читать >

«Локо» не победит «Зенит», «Спартак» не оступится. Прогнозы на тур РПЛ от Яновского и Гусева

читать >

«Сегодня Сафонов нужнее молодежке». Хомуха — о том, почему вратаря «Краснодара» не вызвали в сборную

читать >

Королевский особняк, автопарк и отель. Что оставит после себя Месси в Барселоне

читать >

ЦСКА не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, а в «Динамо» могут быть проблемы

читать >

Квят ответит критикам в Спа? Иначе будут очень плохо

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир