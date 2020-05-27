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НХЛ готовит плей-офф, РПЛ может вернуть зрителей, Собянин разрешил спорт в масках

21:30
Логотип Кубка Стэнли. Фото Bruce Bennett/Getty Images, AFP
Логотип Кубка Стэнли. Фото Bruce Bennett/Getty Images, AFP

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