НХЛ готовит плей-офф, РПЛ может вернуть зрителей, Собянин разрешил спорт в масках
21:30
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру среды, 27 мая.
Панарин против Свечникова, Бобровский против Варламова. НХЛ объявила формат Кубка Стэнли
Главное из выступления коммиссионера заокеанской лиги Гэри Бэттмена.
Уже этим летом матчи РПЛ и Кубка России могут пройти со зрителями.
Прогулки в масках и пропускной режим до 14 июня. Собянин объявил о новых правилах для жителей Москвы
Что изменится в столице с 1 июня.
Обзор главных событий вторника в бундеслиге.
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