НХЛ готовит плей-офф, РПЛ может вернуть зрителей, Собянин разрешил спорт в масках

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру среды, 27 мая.

Главное из выступления коммиссионера заокеанской лиги Гэри Бэттмена.

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9 капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером НХЛ — в этом сезоне с 48 голами

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