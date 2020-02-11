Невероятные истории об Овечкине, первые оценки Смолова и эксклюзив с Магомедшариповым
Самые важные новости дня — все, что случилось к вечеру вторника, 11 февраля.
«Овечкин пулей вылетел из воды — его ужалила медуза». Невероятно крутые истории об Александре Великом от его партнеров
Бывшие и действующие партнеры и экс-тренеры «Вашингтона» в интервью The Athletic рассказали, каким был Александр Овечкин, когда только пришел в Национальную хоккейную лигу.
Испанский журналист специально для «СЭ» оценил первые матчи россинина в «Сельте»
Звездный российский боец UFC Забит Магомедшарипов дал большое интервью «СЭ», sport24 и matchtv.ru.
Очередные голы форварда «Тампы».
Адвокаты российской стороны не спешат соглашаться на предложение ВАДА об открытом судебном процессе в Спортивном арбитраже
«Думал об НХЛ. Остался здесь из-за Хартли». Травма чуть не сломала его сезон, но он вернулся и попал в сборнуючитать >
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