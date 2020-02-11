Невероятные истории об Овечкине, первые оценки Смолова и эксклюзив с Магомедшариповым

Самые важные новости дня — все, что случилось к вечеру вторника, 11 февраля.

Бывшие и действующие партнеры и экс-тренеры «Вашингтона» в интервью The Athletic рассказали, каким был Александр Овечкин, когда только пришел в Национальную хоккейную лигу.

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