Вечерний «СЭ»
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Невероятные истории об Овечкине, первые оценки Смолова и эксклюзив с Магомедшариповым

19:30
Александр Овечкин. Фото Rob Carr/Getty Images/AFP
Александр Овечкин. Фото Rob Carr/Getty Images/AFP

Самые важные новости дня — все, что случилось к вечеру вторника, 11 февраля.

«Овечкин пулей вылетел из воды — его ужалила медуза». Невероятно крутые истории об Александре Великом от его партнеров

Бывшие и действующие партнеры и экс-тренеры «Вашингтона» в интервью The Athletic рассказали, каким был Александр Овечкин, когда только пришел в Национальную хоккейную лигу.

«Ему не хватает скорости, но есть чутье». В Испании оценили Смолова

Испанский журналист специально для «СЭ» оценил первые матчи россинина в «Сельте»

«Если выиграю, получу бой за титул». Забит — про нового соперника, Петра Яна и Линкольна

Звездный российский боец UFC Забит Магомедшарипов дал большое интервью «СЭ», sport24 и matchtv.ru.

Кучеров выстрелил дублем и продлил феноменальную серию. В 11 матчах — 20 очков!

Очередные голы форварда «Тампы».

Выгодны ли России публичные слушания по санкциям ВАДА? Все не так однозначно

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69
очков
набрал форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в 54 матчах НХЛ
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