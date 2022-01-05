Непряева победила на «Тур де Ски», Ротенберг возглавил СКА. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 4 января.
Королева горы. Непряева — первая россиянка, победившая на «Тур де Ски»!
Это историческое достижение Натальи.
Теперь он будет руководить командой как тренер официально.
Ситуация в СКА не должна больше сильно влиять на российский хоккей.
Йоханнес в ураганном стиле выиграл «Тур де Ски».
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