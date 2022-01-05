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Непряева победила на «Тур де Ски», Ротенберг возглавил СКА. Главное за день

02:15
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
Наталья Непряева. Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 4 января.

Королева горы. Непряева — первая россиянка, победившая на «Тур де Ски»!

Это историческое достижение Натальи.

Роман Ротенберг стал главным тренером СКА. Что это — авантюра, помешательство, жест отчаяния?

Теперь он будет руководить командой как тренер официально.

Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной

Ситуация в СКА не должна больше сильно влиять на российский хоккей.

Клебо нокаутировал Большунова за месяц до Олимпиады. Норвежец выглядит непобедимым

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