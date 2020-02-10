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Непростая судьба Кокорина, Джикия рушит миф о Тедеско, рекорды русского вратаря в НХЛ

18:15
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 10 февраля.

Кокорин и «Арсенал»: они бы помогли друг другу

Еще один вариант продолжения карьеры для форварда.

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Яркое эксклюзивное интервью капитана «Спартака»

18-летний боец оформил нокаут на 4-й секунде. Его соперник тренировался в европейских тюрьмах

Традиционная подборка лучших нокаутов недели (3 — 9 февраля).

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В первую очередь журналистов впечатлила игра Яго Аспаса и Пионе Систо.

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Главные цифры суперволевой победы «Интера» (4:2).

ЦИФРА ДНЯ
5
побед
одержал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в 6 стартовых матчах и установил новый рекорд клуба
ЦИТАТА
Немного обидно сейчас за Сашу. Все, через что Кокорин прошел, — а это уже больше года — очень непросто.
Георгий Джикия
защитник «Спартака» и сборной России

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