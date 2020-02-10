Непростая судьба Кокорина, Джикия рушит миф о Тедеско, рекорды русского вратаря в НХЛ
18:15
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 10 февраля.
Кокорин и «Арсенал»: они бы помогли друг другу
Еще один вариант продолжения карьеры для форварда.
Яркое эксклюзивное интервью капитана «Спартака»
Традиционная подборка лучших нокаутов недели (3 — 9 февраля).
В первую очередь журналистов впечатлила игра Яго Аспаса и Пионе Систо.
Главные цифры суперволевой победы «Интера» (4:2).
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Немного обидно сейчас за Сашу. Все, через что Кокорин прошел, — а это уже больше года — очень непросто.
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