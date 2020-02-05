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Недопуск России на ЧМ-2022, новые рекорды Овечкина и день рождения Роналду

18:45
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 5 февраля.

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ЦИФРА ДНЯ
3
шайбы
забросил Александр Овечкин в матче «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» (4:2)
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