Небесковский "Спартак", дерзкий Широков и обновленная команда Черчесова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 11 марта.

ЕВРО-2020. Сыграет ли Чалов за сборную, или это снова вызов на скамейку?

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. Защитники Максим Беляев, Вячеслав Караваев и форвард Федор Смолов получили вызов на первые матчи в 2019 году. Всего в списке значится 26 футболистов.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Станислав Черчесов: "Семак нам лучше расскажет, на какой позиции играет Дзюба, и какие он задания ему дает"

Главный тренер сборной России прокомментировал состав национальной команды на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Почему Беляев? Зачем команде Ахметов? Что ждет Чалова? И многие другие вопросы.

ЭКСПЕРТИЗА. Два разных "Спартака"

Красно-белые прервали неудачную серию из восьми матчей без побед, обыграв "Динамо" в 19-м туре РПЛ (1:0). Но вряд ли болельщикам понравилась игра команды Олега Кононова.

ДЕРЗКО. Роман Широков: "Кардозу понятен. Непонятны высказывания Степашина"

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал высказывания Сергея Степашина. Вчера после игры "Динамо" – "Спартак" (0:1) член попечительского совета ВФСО "Динамо" жестко высказался в адрес Широкова, прокомментировав трансферы бело-голубых.

НАСЛЕДИЕ. На футбол – без штанов. Болельщиков унизили в Химках

В воскресенье, 10 марта, "Спартак" победил "Динамо" (1:0) в центральном матче 19-го тура РПЛ. Встреча в Химках была омрачена плохой организацией: из-за осмотра зрителей на входах образовались огромные очереди, болельщиков досматривали до нижнего белья. В результате многие попали на трибуны с большим опозданием.

ЧМ. РОССИЯ. СКАНДАЛ. Кто виноват в ошибке Гараничева? Это точно не тренеры

В воскресенье Гараничев лишил себя шансов на медаль в гонке преследования, пробежав лишний штрафной круг. Евгений не дождался закрытия последней мишени и решил, что совершил два промаха, хотя на самом деле совершил всего один неточный выстрел. Главный старт года – и такой абсурд.

АНАЛИТИКА. Как Головин играет в футбол за "Монако". И за что его ценит Жардим

Летом мы радовались за Головина – русский футболист перешел в клуб, который уже несколько лет отлично работает на трансферном рынке и дает дорогу молодым талантам. Фабиньо, Хамес, Мбаппе, Марсьяль, Бернарду Силва, Менди – кто не захочет повторить их путь? Но первое полугодие в "Монако" у Александра прошло скомкано. Сейчас становится чуть лучше. Мы провели большой анализ игры команды и самого россиянина.

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