Наши волейболисты доказали величие, Семин атакует менеджеров, ЦСКА уходит в пике

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 15 июля.

ВЕЛИКИЕ! Лучшая команда страны. Волейболисты – снова первые

Полтора месяца разъездов. Десятки тысяч километров перелетов. 15 игр на групповом этапе, три – уже в Чикаго. И вот он – главный матч Лиги наций-2019. Всего лишь одна игра, но в ней решается все. Обе команды еще перед финалом могли занести себе турнир в актив, однако по-настоящему счастливой по его итогам должна была остаться только одна сборная. И как же круто, что это команда с триколором на груди!

ПОД МИКРОСКОПОМ. Борец, шпажист, гитарист… Кто выиграл для России Лигу наций

"СЭ" – об игроках сборной России, которые, победили в Чикаго принципиальных соперников из команды США. Кто же стал героем завершившейся Лиги наций?

ЗАЯВЛЕНИЕ. Юрий Семин: "В нашем футболе засилье менеджеров, считающих, что они понимают больше тренеров"

Сегодня "Локо" матчем с "Рубином" стартует в чемпионате России-2019/20. Накануне гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту" стал главный тренер железнодорожников.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Точилин: "Вот если бы Жиго свернул шею Песегову, судья свистнул бы"

На следующий день после скандального матча "Спартак" – "Сочи" (1:0) на вопросы корреспондента "СЭ" ответил главный тренер дебютанта премьер-лиги. Тут и о скандале после матча и работе судей.

КРИЗИС… Что происходит с ЦСКА?!

Армейцы по делу, что признал их главный тренер Виктор Гончаренко, потерпели поражение от "Крыльев Советов" в Самаре (0:2). Этот матч показал, что три неудачи красно-синих подряд на предсезонном турнире в Австрии – не просто стечение обстоятельств. Похоже, команда находится в кризисе.

МНЕНИЕ. В таком "Ахмате" Глушакову еще нужно попасть в состав

Одна из главных интриг старта чемпионата – Денис Глушаков в "Ахмате", да еще и сразу же против топ-соперника – самоликвидировалась еще до матча, когда Рашид Рахимов сообщил о небольшой травме экс-капитана "Спартака". А после финального свистка возник уже другой вопрос – кого Глушаков заменит в стартовом составе грозненцев. Игорь Рабинер ищет ответ.

КОММЕНТАТОР. Геннадий Орлов: "У "Спартака" нет полузащиты. Судья угробил "Сочи"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру сине-бело-голубых и красно-белых в 1-м туре РПЛ. Обе команды победили, но какими же разными получились эти выигрыши.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".