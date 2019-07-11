Мутко выиграл Олимпиаду, "Спартак" назвал цену Гильерме, ЦСКА отверг Джанаева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 11 июля.

ОЛИМПИАДА. Суд в Лозанне поддержал Мутко

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение по линии МОК от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Это сенсация. Но не все так просто.

ТРАНСФЕР. "Спартак" предложил за Гильерме 500 тысяч евро

По информации "СЭ", "Спартак" предложил за вратаря "Локомотива" Гильерме 500 тысяч евро – красно-белые прислали железнодорожникам официальное предложение. При этом спартаковцы уже согласовали с 33-летним футболистом сборной России детали личного контракта – повторить такие его нынешний клуб не может (да и кто еще в состоянии?).

ДУБЛЕР. ЦСКА отказался от подписания Джанаева

По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым. Вместе с тем отпал ключевой вопрос инсайдерской заметки о том, что происходит в армейском клубе.

ИНСАЙДЫ. #Денегнет – девиз сезона "Локо"

Новый гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе начал публично ругаться с болельщиками и футболистами своей же команды. Разборки с Гильерме, Тарасовым и другие проблемы – объясняем, что все это значит.

МНЕНИЕ. "Гильерме, кажется, потерял берега. А "Спартак" по-зенитовски взрывает рынок"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер – о ситуации вокруг вратаря "Локомотива". И не только про поведение вратаря сборной России. Огонь и в комментариях.

ОШИБКИ. Что "Локо" сделал не так на встрече с болельщиками

Грубейшие ошибки и упущения железнодорожников во время встречи с болельщиками перечисляет эксперт в сфере PR и коммуникаций Андрей Бодров. Автор – журналист и экс-начальник управления по связям с общественностью ФК "Локомотив".

КАЛЕНДАРЬ. Каким будет сезон КХЛ-2019/20

Континентальная хоккейная лига представила календарь предстоящего сезона. Отмечаем его особенности.

ТОЧКА. Лебедев ушел из бокса

Объявление о завершении карьеры Денисом Лебедевым – не сенсация, но, тем не менее, – новость серьезная. Один из самых ярких российских боксеров больше не будет пытаться перезапустить карьеру.

БОРЬБА. Скейтборд и "драконы" – тоже на допинге

РУСАДА расширяет список проблемных видов спорта и от года к году все жестче обращается с нарушающими спортсменами. Те, кажется, даже сами в шоке от безжалостности ведомства Юрия Гануса.

ВОЛЕЙБОЛ. Приехали за победой – другие варианты не рассматриваются

Чего ждать от мужской сборной России в "Финале шести" Лиги наций. Соперники по группе в Чикаго – Франция и США. Всех победим?

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