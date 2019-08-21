Мощный эксклюзив с Федуном, туманное будущее Чалова в сборной и новая битва «Краснодара»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 21 августа.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Эксклюзивное интервью владельца «Спартака» Леонида Федуна после победы в дерби с ЦСКА (2:1) — о команде, трансферах, реорганизации клуба, судействе и многом другом.

БУДЕТ СКАНДАЛ? Кому нужнее Чалов и Шапи — первой сборной или молодежке?

В сентябре первая и молодежные сборные России проведут по две официальные встречи. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Шотландией 6 сентября и дома с Казахстаном 9 сентября. Молодежка Михаила Галактионова стартует в отборочном турнире чемпионата Европы U-21: 6 сентября домашний матч с Сербией, 10-го — гостевой с Болгарией. Остается понять, кто из ребят поедет в молодежку, а кто в первую сборную.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Сложнее, чем с «Порту». «Краснодар» в шаге от мечты

В среду, 21 августа, «быки» проведут на выезде первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперничество с «Олимпиакосом» представляется очень тяжелым. Объясняем почему это так.

РЕФЕРИ Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров лестно оценил работу судьи Сергея Карасева в дерби. Особенно это ценно в виду последних судейских скандалов в премьер-лиге. А накануне главный арбитр дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1) дал интервью «СЭ».

ЭКСКЛЮЗИВ. Москалева и Левникова исключат из списка судей ФИФА?

Перед стартом чемпионата России-2019/20 в распоряжении главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александра Егорова было 19 арбитров. Этот список в конце июня временно утвердил исполком. Как неоднократно заявлял Егоров, такого числа судей ему должно было хватить. Но, как свидетельствует практика, он ошибался. А теперь их может стать еще меньше.

ЖРЕБИЙ. Кто попадется «Зениту» и «Локомотиву» в Лиге чемпионов? Корзины почти известны

29 августа в Монако пройдет жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, где от России гарантированно выступят питерцы и железнодорожники. Возможно, к ним присоединится и «Краснодар», который в среду вечером проведет первый матч 4-го отборочного раунда с «Олимпиакосом».

ГОСТЬ. «Самогон ближе к народу, чем черная икра». Российский обладатель Кубка Стэнли принял вызов Овечкина

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев побывал в гостях редакции «СЭ». В минувшем сезоне он был невидимым героем «Блюз». В большом интервью форвард рассказал, как команда взлетела с последнего места и взяла Кубок Стэнли.

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