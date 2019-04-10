Монструозному СКА конец? Закончит ли карьеру Дацюк? Возьмет ли Овечкин Кубок Стэнли №2?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 10 апреля.

ВЫЛЕТ. СКА нельзя увольнять Воробьева. Он заслужил еще один шанс

Воробьев проиграл. Проиграл по делу, если брать седьмой матч с ЦСКА. Но по всей серии его команда смотрелась интереснее. И вполне могла выйти в финал. Увольнять тренера, проигравшего финал конференции в равной борьбе сопернику, который никак не слабее, да еще и крепко сбит и притерт – как минимум недальновидно. Игорь Еронко объясняет, почему клубу из Санкт-Петербурга стоит оставить главного тренера.

ВОПРОСЫ. Закончит ли Дацюк, уедет ли Гусев в НХЛ?

Накануне СКА в седьмом матче серии финала "Запада" КХЛ проиграл ЦСКА. Не секрет, что часть игроков питерской команды хочет попробовать свои силы в НХЛ. Кто решится, а кто останется? Алексей Шевченко все узнал.

КУБОК СТЭНЛИ. НАЧАЛО. Кучеров, Овечкин, Малкин. Кто выиграет Кубок Стэнли?

"Тампа" – железобетонный фаворит Кубка Стэнли. Об этом говорят эксперты всех мастей. Об этом свидетельствуют котировки букмекерских контор. Об этом говорят простые болельщики, которые находятся под впечатлением от доминирования команды в регулярном чемпионате, где ей удалось повторить рекорды "Монреаля" и "Детройта" по победам (62). А что другие?

ВТОРОЙ ДЕНЬ. Вопросы от Кокорина и Мамаева. Судебное заседание. Live!

В Пресненском суде города Москвы продолжаются слушания по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. Сегодня был допрошен свидетель Андрей Андрацкин, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара". После этого Андрацкину вопросы задавал Мамаев. Но это не единственный свидетель сегодня. Обо всем в деталях – в нашем лайве.

БОЙНЯ. Роналду обещал и вернулся. Сульшер хочет покорить барселонскую гору

Сегодня состоятся еще два матча четвертьфинала Лиги чемпионов – "Аякс" в Голландии примет "Ювентус" с Криштиану Роналду, а "Манчестер Юнайтед" в Англии сыграет с "Барселоной" Лионеля Месси. Анонсируем сегодняшние четвертьфиналы турнира и выделяем главное, за чем следить в этих играх.

ПЕРВЫЙ МАТЧИ. Гвардьола волнуется, Клопп – улыбается. "Сити" останется без Лиги чемпионов?

В первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов две лучшие команды Англии сыграли по-разному: если "Ливерпуль" спокойно победил дома "Порту" (2:0), то "Манчестер Сити" проиграл в гостях "Тоттенхэму" (0:1).

НАДЕЖДА. Бадри Кварацхелия: "За Хвичей следили "Боруссия" и "Байер"

Хвича Кварацхелия появился в "Локомотиве" этой зимой. 18-летний полузащитник пришел в клуб на правах полугодичной аренды, здорово прошел сборы и казался неплохим футболистом ротации. Дальнейшая судьба Кварацхелии удивила почти всех. Полузащитник часто выходит на замены в матчах РПЛ, а важнейшую встречу с "Зенитом" (1:1, 7 апреля) Хвича вообще начал в основе. Молодой грузин провел один тайм – в перерыве его заменил Мануэл Фернандеш. Мы связались с отцом Хвичи Бадри Кварацхелией и поговорили о том, как его сын вырос из никому не известного парня в главную молодую надежду "Локо".

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