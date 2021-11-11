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Монолог Фернандеса о карьере и сборной, Карпин про Дзюбу и Кипр. Главное за день

02:15
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 10 ноября.

От пьяных тренировок до идеальной репутации. Монолог Марио Фернандеса

Защитник рассказал о ЦСКА, Евгении Гинере, тяжелом детстве, смене гражданства и завершении карьеры.

«По Дзюбе я поставил точку. А вы как хотите». Карпин — перед Кипром

На пресс-конференции перед встречей с Кипром главный тренер сборной России вновь отвечал на вопрос о форварде «Зенита».

Карпин поставил точку с Дзюбой. От Артема тошнит? Нет, это самый популярный футболист России

Его рейтинги зашкаливают.

Россия — Кипр: ноябрь — черный месяц для сборной, но Карпин должен сломать традицию

Игорь Рабинер — перед матчами сборной.

Мы слишком много ждали от «Рубина». Команда Слуцкого — одна из самых нестабильных в РПЛ, но может прийти в себя весной

Почему «Рубин» проваливает первый круг и что ждет Слуцкого.

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