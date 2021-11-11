Монолог Фернандеса о карьере и сборной, Карпин про Дзюбу и Кипр. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 10 ноября.
От пьяных тренировок до идеальной репутации. Монолог Марио Фернандеса
Защитник рассказал о ЦСКА, Евгении Гинере, тяжелом детстве, смене гражданства и завершении карьеры.
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