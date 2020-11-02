Молодежь в футбольной сборной России, разбор лидерства ЦСКА, Газзаев — жестко о наших в еврокубках
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 2 ноября.
Заболотный и шестеро из молодежки. Хотели омоложения сборной — Черчесов вас услышал
Константин Алексеев — о списке футболистов, вызванных в нашу национальную команду на матчи в ноябре.
Обозреватель «СЭ» разобрал на составляющие нового лидера чемпионата России.
Знаменитый тренер в интервью «СЭ» оценил выступление российских команд в еврокубках.
Главная задача для команды Андрея — не провалиться в следующем сезоне.
Чемпион тоже когда-то был фейком.
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