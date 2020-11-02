Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Молодежь в футбольной сборной России, разбор лидерства ЦСКА, Газзаев — жестко о наших в еврокубках

19:30
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 2 ноября.

Заболотный и шестеро из молодежки. Хотели омоложения сборной — Черчесов вас услышал

Константин Алексеев — о списке футболистов, вызванных в нашу национальную команду на матчи в ноябре.

Справедливое лидерство ЦСКА. Рабинер — о выходе армейцев на первое место

Обозреватель «СЭ» разобрал на составляющие нового лидера чемпионата России.

«Раневская могла бы сказать про еврокубки: деньги съедены, а позор остался». Газзаев — жестко о выступлениях россиян в Европе

Знаменитый тренер в интервью «СЭ» оценил выступление российских команд в еврокубках.

Рублеву пока сказочно везет. Потому что он сильнейший?

Главная задача для команды Андрея — не провалиться в следующем сезоне.

Хабиб уважает бразильского нокаутера. Когда-то он даже сидел в Фейсбуке под его именем

Чемпион тоже когда-то был фейком.

ЦИФРА ДНЯ
13
месяцев
ЦСКА вышел на чистое первое место в РПЛ впервые более чем за год
ЦИТАТА
Раневская могла бы сказать про еврокубки: деньги съедены, а позор остался
Валерий Газзаев
знаменитый тренер

«Я не просил «Зенит» поберечь Дзюбу и Жиркова». Черчесов — о составе сборной России, игроках молодежки, состоянии Миранчука и Головина

читать >

В чемпионском стиле? Дзагоев вытащил ЦСКА на первое место

читать >

«Самое важное — набрать очки, а не впечатление». Николич — о матче с «Атлетико»

читать >

Карпин остановил «Спартак». ЦСКА вышел в лидеры

читать >

Сафонов, Дивеев и Заболотный вошли в состав сборной России на матчи ноября

читать >

Приключения арбитра Карасева в Саранске: три пенальти, два удаления и «неуд» за работу

читать >

Гол «Спартака» «Краснодару» засчитан правильно? Руководитель ИФАБ поддержал российских арбитров

читать >

Без эмоций этот «Спартак» не обыграет никого. Тедеско нужно их вернуть

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир