Главные события дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 2 ноября.

Заболотный и шестеро из молодежки. Хотели омоложения сборной — Черчесов вас услышал

Константин Алексеев — о списке футболистов, вызванных в нашу национальную команду на матчи в ноябре.

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