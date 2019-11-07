Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Миранчук превзошел Роналду, но «Локо» все равно проиграл «Юве». Наберут ли очки «Краснодар» и ЦСКА?

18:00
6 ноября. Москва. «Локомотив» — «Ювентус» — 1:2. Криштиану Роналду проходит мимо Маурицио Сарри после замены. Фото Reuters
6 ноября. Москва. «Локомотив» — «Ювентус» — 1:2. Криштиану Роналду проходит мимо Маурицио Сарри после замены. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 7 ноября.

Миранчук — Роналду — 2:0

«Локо» проиграл «Юве» (1:2), пропустив на последних минутах. Но игра команды Юрия Семина произвела приятное впечатление.

«Мы попали на 320 тысяч! Только в России такое возможно!«

Репортаж Дмитрия Зеленова о том, как люди с поддельными билетами прорывались на матч «Локомотив» — «Ювентус»

ЦСКА на грани вылета из Лиги Европы. Каких денег клуб может лишиться?

Сколько клуб уже заработал в ЛЕ и сколько может недополучить — в материале «СЭ».

Что нужно ЦСКА и «Краснодару», чтобы выйти из группы?

Обе российские команды не потеряли шансов продолжить выступление в турнире.

«Сумасшедший алкоголик». Дагестанские бойцы — жестко о Макгрегоре

Накануне турнира UFC в Москве Абубакар Нурмагомедов, Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов не стесняются в выражения в отношении скандального ирландца

ЦИФРА ДНЯ
1:2
с таким счетом «Локомотив» проиграл оба матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»
ЦИТАТА
«Юве» — удачи. Будем болеть за то, чтобы вы встретились с «Атлетико» в финале
Юрий Семин
главный тренер «Локомотива»

Это несправедливо! «Локомотив» провел отличный матч с «Ювентусом», но проиграл

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Пойманных на допинге перестанут пускать во власть. Пока только в спортивную

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На «Локо» напали деньги. От денег сумели спрятаться. Лайв Короткина и Егорова

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«Какой Малкин предатель? Он что, с флагом США пошел против русских? Глупые люди, которые в это верят»

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Гильерме пропустил кошмарный гол. Его поддержали Миранчук, Семин и соперники из «Юве»

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«Спартак» в первом круге. Худший игрок. Лучший игрок. Ад

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Обновленная сборная России сыграет уже сегодня. Что нам ждать от ее матчей

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У русских из «Рейнджерс» — четыре очка на двоих. Команда Панарина отмазалась за провал с «Оттавой»

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