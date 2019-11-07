Миранчук превзошел Роналду, но «Локо» все равно проиграл «Юве». Наберут ли очки «Краснодар» и ЦСКА?

«Локо» проиграл «Юве» (1:2), пропустив на последних минутах. Но игра команды Юрия Семина произвела приятное впечатление.

Репортаж Дмитрия Зеленова о том, как люди с поддельными билетами прорывались на матч «Локомотив» — «Ювентус»

Сколько клуб уже заработал в ЛЕ и сколько может недополучить — в материале «СЭ».

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Накануне турнира UFC в Москве Абубакар Нурмагомедов, Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов не стесняются в выражения в отношении скандального ирландца