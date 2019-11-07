Миранчук превзошел Роналду, но «Локо» все равно проиграл «Юве». Наберут ли очки «Краснодар» и ЦСКА?
Миранчук — Роналду — 2:0
«Локо» проиграл «Юве» (1:2), пропустив на последних минутах. Но игра команды Юрия Семина произвела приятное впечатление.
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