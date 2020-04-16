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Месяц без РПЛ, варианты в Италии для Миранчука, тесты на допинг по удаленке

21:30
15 марта. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 0:0. Стюарды в масках. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 марта. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 0:0. Стюарды в масках. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

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