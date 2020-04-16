Месяц без РПЛ, варианты в Италии для Миранчука, тесты на допинг по удаленке
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 16 апреля.
Россия уже месяц без футбола. Главное, что произошло за это время
Последний матч в РПЛ был сыгран 16 марта.
Серия А — лучший вариант для продолжения карьеры хавбека «Локо».
USADA начало тестирование в удаленном формате.
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