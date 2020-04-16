Месяц без РПЛ, варианты в Италии для Миранчука, тесты на допинг по удаленке

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Серия А — лучший вариант для продолжения карьеры хавбека «Локо».

USADA начало тестирование в удаленном формате.

Что на самом деле случилось в сборной России во время ЧЕ-2016.

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