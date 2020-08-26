Месси уходит из «Барсы», конфликт Дзюбы и Соболева против сборной, важная победа сына Цзю
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 26 августа.
Шутки закончились — Месси правда хочет уйти из «Барселоны»
Весь футбольный мир ждут очень интересные события.
Мнение обозревателя «СЭ» о решении Станислава Черчесова и его последствиях.
Сын Кости Цзю разобрал Хорна в главном бою в карьере.
Красно-белые победили в гостях «Ротор» (1:0) — решающий гол с пенальти забил брат Зелимхан.
Собрали самые интересные мнения по поводу возможного трансфера Месси.
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