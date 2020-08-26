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Месси уходит из «Барсы», конфликт Дзюбы и Соболева против сборной, важная победа сына Цзю

21:15
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 26 августа.

Шутки закончились — Месси правда хочет уйти из «Барселоны»

Весь футбольный мир ждут очень интересные события.

Сыграют Дзюба вместе с Соболевым? Рабинер — о невызове спартаковца в сборную

Мнение обозревателя «СЭ» о решении Станислава Черчесова и его последствиях.

Тим Цзю уничтожил обидчика Пакиао. Теперь он — претендент на мировой титул

Сын Кости Цзю разобрал Хорна в главном бою в карьере.

Бакаев вернулся. Максименко — спас! «Спартак» — второй

Красно-белые победили в гостях «Ротор» (1:0) — решающий гол с пенальти забил брат Зелимхан.

«Роналду ушел из «Реала» после трех побед в ЛЧ, Месси бежит с тонущего корабля». Реакция соцсетей на уход Лео из «Барселоны»

Собрали самые интересные мнения по поводу возможного трансфера Месси.

ЦИФРА ДНЯ
700
миллионов евро
сумма отступных в контракте Лионеля Месси с «Барселоной»
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