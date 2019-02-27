Медведева – на ЧМ, в "Спартаке" – новый скандал, судьба Глушакова – в тумане

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 27 февраля.

РЕШЕНИЕ. Медведева едет на чемпионат мира. Почему не Туктамышева?

Объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет японской Сайтаме с 19 по 24 марта. Главной интригой было распределение третьей путевки на турнир женщин-одиночниц. Федерация фигурного катания не смогла провести по этому поводу отдельное заседание тренерского совета, но в результате заочного опроса выбор был сделан в пользу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. За нее высказались 19 членов тренерского совета, тогда как за ее соперницу – Елизавету Туктамышеву проголосовали всего 7 специалистов. Ожидаемо?

СКАНДАЛ. "Спартак" – о заметке про болельщиков: "Текст был опубликован неизвестным"

Сегодня в 11.00 на сайте "Спартака" в разделе "Новости" появился текст под заголовком "Понты дороже денег". В заметке – копипасте текста блогера с сайта "Бобсоккер" были критические высказывания в адрес устроителей акции под кодовым названием "Фантастические твари". Пресс-служба "Спартака" на официальном сайте клуба выступила с обращением по поводу недавней публикации заметки о болельщиках красно-белых.

ИНСАЙДЫ "СЭ". "Спартак" берет курс на "Зенит" эпохи Адвоката

В воскресенье, 3 марта, красно-белые возобновят сезон домашнем матчем 18-го тура РПЛ против "Краснодара". Мы решили заглянуть в ближайшее будущее – рассказываем, что ждет московский клуб летом.

НАИВНОСТЬ. Васильева по-прежнему надеется на чемпионат мира

Маргарита Васильева трижды в течение года пропустила обязательное внесоревновательное тестирование и теперь, скорее всего, будет дисквалифицирована. Но при этом она внесена в заявку сборной России и готовится стартовать 1-2 марта на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Более того, на данный момент Васильева сохраняет реальные шансы выступить и на чемпионате мира в Эстерсунде.

ЭКСКЛЮЗИВ. Илья Ковальчук: "Решил, что вернусь в НХЛ, еще до того, как уехал в Россию"

Олимпийский чемпион – о братстве Квебека-2008, "Лос-Анджелесе" и своем будущем в нем, отъезде из "Нью-Джерси" в СКА и возвращении в НХЛ, Овечкине и Знарке, Ламорелло и Хартли.

КАМБЭК. "Жалею только о том, что в олимпийский год была в команде". Откровения Глазыриной

Два года назад Глазырина была отстранена от соревнований прямо во время чемпионата мира. Ее фамилия упоминалась в докладе Макларена, а Григорий Родченков утверждал, что прятал ее положительные допинг-пробы. Екатерина стала первой нашей биатлонисткой, дисквалифицированной на основании только лишь показаний Родченкова и Макларена. Теперь она отбыла два года вне спорта и уже вернулась в биатлон.

УВЫ… Бессмертных вырвал серебро в лучшей гонке чемпионата. Он проиграл только Сундбю

У сборной России по лыжным гонкам очередное, уже третье по счету серебро на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Его в гонке с раздельным стартом на 15 км классикой завоевал Александр Бессмертных, еще в середине января не знавший, попадет ли он в окончательный состав. Он проиграл только бородачу из Норвегии Мартину Сундбю, который невероятным образом прошел вторую половину дистанции.

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