Медведев — в финале US Open, Путин — о лимите на легионеров. Главное за пятницу
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 10 сентября.
Медведев вышел в финал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира US Open.
Президент России — о судействе в художественной гимнастике, выступлении без флага и отмене лимита на легионеров в футболе.
Хроники ограничений иностранцев.
Но можно не строить команду исключительно вокруг ветеранов, а найти им нужную роль.
Анжелика Сидорова победила в финале «Бриллиантовой лиги» с личным рекордом и пятым результатом в истории — 5,01.
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