Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира US Open.

Президент России — о судействе в художественной гимнастике, выступлении без флага и отмене лимита на легионеров в футболе.

Хроники ограничений иностранцев.

Но можно не строить команду исключительно вокруг ветеранов, а найти им нужную роль.

Анжелика Сидорова победила в финале «Бриллиантовой лиги» с личным рекордом и пятым результатом в истории — 5,01.