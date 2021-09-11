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Медведев — в финале US Open, Путин — о лимите на легионеров. Главное за пятницу

03:15
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 10 сентября.

Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира US Open.

Владимир Путин: «Результат наших олимпийцев в Токио в целом удовлетворительный»

Президент России — о судействе в художественной гимнастике, выступлении без флага и отмене лимита на легионеров в футболе.

История лимита на легионеров в России. От трех иностранцев на поле до восьми в заявке

Хроники ограничений иностранцев.

Не брать Овечкина и Малкина на Олимпиаду? На такое не решится никто

Но можно не строить команду исключительно вокруг ветеранов, а найти им нужную роль.

Сидорова улетела в космос! До этого выше пяти метров у нас прыгала только Исинбаева

Анжелика Сидорова победила в финале «Бриллиантовой лиги» с личным рекордом и пятым результатом в истории — 5,01.

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