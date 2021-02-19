Медведев — в финале Australian Open, проблемы «Краснодара», большое интервью Аленичева
22:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 19 февраля.
Медведев показывает чемпионский теннис. Осталось вынести Джоковича
Даниила отделяет от титула поединок с лучшим игроком мира, который выиграл в Австралии восемь финалов из восьми.
Игорь Рабинер — о поражении «быков» в Лиге Европы (2:3).
«Был уверен, что Промес не приедет до «Динамо». Мне этот трансфер непонятен». Интервью Дмитрия Аленичева
В прямом эфире на Youtube-канале «СЭ» побывал самый титулованный футболист страны.
Обзор дня от Алексея Шевченко.
Бело-голубые не побеждают красно-белых дома уже 13 лет. Прервется ли завтра эта кошмарная серия?
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