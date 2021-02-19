Вечерний «СЭ»
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Медведев — в финале Australian Open, проблемы «Краснодара», большое интервью Аленичева

22:15
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 19 февраля.

Медведев показывает чемпионский теннис. Осталось вынести Джоковича

Даниила отделяет от титула поединок с лучшим игроком мира, который выиграл в Австралии восемь финалов из восьми.

Списать поражение от хорватов на Городова — слишком просто. У «Краснодара» есть системная проблема

Игорь Рабинер — о поражении «быков» в Лиге Европы (2:3).

«Был уверен, что Промес не приедет до «Динамо». Мне этот трансфер непонятен». Интервью Дмитрия Аленичева

В прямом эфире на Youtube-канале «СЭ» побывал самый титулованный футболист страны.

Хоккейный тренер решил научить 8-летних детей драться. Это ужасно, но почему родители его защищают?

Обзор дня от Алексея Шевченко.

«Динамо» — фаворит дерби со «Спартаком»? Прогнозы на 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Бело-голубые не побеждают красно-белых дома уже 13 лет. Прервется ли завтра эта кошмарная серия?

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