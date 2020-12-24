Медведев — спортсмен года, Кучеров пропустит сезон, Тухеля увольняют из «ПСЖ»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 24 декабря.
Лучший спортсмен России-2020. Медведев — №1
«СЭ» выбрал главных героев года.
Первая ракетка России — спортсмен года по итогам традиционного опроса «СЭ».
У «Тампы» — огромная потеря. Ее бомбардир сделал операцию и может вернуться только к плей-офф.
Главный тренер парижан отправлен в отставку.
Мнение Михаила Зислиса о выставочной игре нашей молодежки перед чемпионатом мира.
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