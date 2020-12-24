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Медведев — спортсмен года, Кучеров пропустит сезон, Тухеля увольняют из «ПСЖ»

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 24 декабря.

Лучший спортсмен России-2020. Медведев — №1

«СЭ» выбрал главных героев года.

«Для меня герои этого года — врачи и волонтеры». Интервью Даниила Медведева

Первая ракетка России — спортсмен года по итогам традиционного опроса «СЭ».

Чемпион НХЛ — без суперзвезды. Кучеров пропустит регулярный чемпионат

У «Тампы» — огромная потеря. Ее бомбардир сделал операцию и может вернуться только к плей-офф.

У богатых свои причуды. «ПСЖ» уволил Тухеля через четыре месяца после финала Лиги чемпионов

Главный тренер парижан отправлен в отставку.

«Советский хоккей» Ларионова работает не всегда. Почему Россия закончила матч с Канадой без голов

Мнение Михаила Зислиса о выставочной игре нашей молодежки перед чемпионатом мира.

ЦИФРА ДНЯ
2020
Даниил Медведев — лучший спортсмен России по версии «СЭ»
ЦИТАТА
Для меня герои этого года — врачи и волонтеры
Даниил Медведев
первая ракетка России

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