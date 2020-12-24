«СЭ» выбрал главных героев года.

Первая ракетка России — спортсмен года по итогам традиционного опроса «СЭ».

У «Тампы» — огромная потеря. Ее бомбардир сделал операцию и может вернуться только к плей-офф.

Главный тренер парижан отправлен в отставку.

Мнение Михаила Зислиса о выставочной игре нашей молодежки перед чемпионатом мира.