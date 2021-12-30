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МЧМ по хоккею отменен. Реакция на решение ИИХФ и другие новости дня

03:00
Молодежная сборная России по хоккею. Фото Фото Global Look Press
Молодежная сборная России по хоккею. Фото Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 декабря.

МЧМ отменили. ИИХФ остановила турнир после положительного теста в сборной России. Онлайн

Чемпионат в Канаде прекращен — этой зимой обладатель золота не определится.

Самоуничтожение мирового хоккея. Олимпиада — без НХЛ, МЧМ — отменен, какой кошмар стоит ждать дальше?

Новый удар по виду спорта — за последнее время их слишком много.

«Все это отстой. Организаторы не смогли справиться с простой задачей». Что пишут в Америке об отмене МЧМ

Реакция североамериканских журналистов и людей из мира хоккея на непопулярное решение ИИХФ.

Знарок — об отмене МЧМ: «Очень обидно, наша сборная была в полном порядке«

Тренер сборной России Олег Знарок сожалеет, что молодежный чемпионат мира отменен, так как российская команда была в полном порядке.

В ИИХФ планируют заново провести МЧМ-2022 летом в Канаде

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о планах провести отмененный ранее молодежный чемпионат мира-2022.

ЦИФРА ДНЯ
3
команды
МЧМ-2022 по хоккею отменен после выявления коронавируса в третьей сборной
ЦИТАТА
Очень обидно, что МЧМ отменили. Мы были в полном порядке и заряжены на победу
Олег Знарок
консультант молодежной сборной России

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