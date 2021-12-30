МЧМ по хоккею отменен. Реакция на решение ИИХФ и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 декабря.
МЧМ отменили. ИИХФ остановила турнир после положительного теста в сборной России. Онлайн
Чемпионат в Канаде прекращен — этой зимой обладатель золота не определится.
Новый удар по виду спорта — за последнее время их слишком много.
Реакция североамериканских журналистов и людей из мира хоккея на непопулярное решение ИИХФ.
Тренер сборной России Олег Знарок сожалеет, что молодежный чемпионат мира отменен, так как российская команда была в полном порядке.
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о планах провести отмененный ранее молодежный чемпионат мира-2022.
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