Матч с участием Месси и Роналду, камбэки «Сити» и «Реала». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 19 января.
Супершоу Месси и Роналду в финальной дуэли: команда Лео победила 5:4, но Криштиану забил больше
Праздник в столице Саудовской Аравии удался.
«Манчестер Сити» и Махрез устроили кошмар для Льориса, «Реал» покончил с проклятием «подводников», «Ювентусу» помог шедевр Кьезы
Главные события четверга в европейском футболе.
«Гимн Лиги чемпионов не хотелось бы менять ни на что». Акинфеев — о переходе в Азию, ЧМ-2022 и главной звезде ЦСКА
Интервью капитана армейцев.
Нобоа — главный феномен лиги. Разрывает РПЛ, воссоединился с Бердыевым и доиграет в России до 39 лет
История полюбившего Россию эквадорца, который продлил контракт с «Сочи».
ФИДЕ наконец определилась с местом проведения чемпионского поединка, который состоится в апреле этого года.
Энди Маррей вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, матч с Коккинакисом длился почти 6 часовчитать >
«Двалишвили очень удобен для Петра. В Дагестан сейчас ехать нет смысла». Интервью с менеджером Яначитать >
«Дзюба сам себя уже боится. А руководству «Локо» надо упасть в ноги Семину». Интервью Борманачитать >
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго кругачитать >
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