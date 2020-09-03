Матч минского «Динамо» отменен, сборная возвращается, Черчесов — о составе
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 3 сентября.
В Белоруссии уже отменен матч КХЛ. Причина — не вирус, а политика
Первая игра «Динамо» не состоится из-за отказа «Йокерита» приезжать в Минск.
Команда Черчесова проведет первый матч за девять месяцев.
Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов.
Россиянка отыграла четыре матчбола у Младенович и ворвалась в третий раунд Открытого чемпионата США.
Представляем стартовые матчи Лиги наций.
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