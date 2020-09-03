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Матч минского «Динамо» отменен, сборная возвращается, Черчесов — о составе

20:30
Хоккеист «Йокерита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеист «Йокерита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 3 сентября.

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