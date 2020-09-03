Первая игра «Динамо» не состоится из-за отказа «Йокерита» приезжать в Минск.

Команда Черчесова проведет первый матч за девять месяцев.

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов.

Россиянка отыграла четыре матчбола у Младенович и ворвалась в третий раунд Открытого чемпионата США.

Представляем стартовые матчи Лиги наций.