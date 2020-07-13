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«Ман Сити» вернули в ЛЧ, каким будет новый контракт Овечкина, новые скандалы с русской легкой атлетикой

13 июля 2020, 20:15
Хосеп Гвардьола и «Манчестер Сити»: опять в Лиге чемпионов. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола и «Манчестер Сити»: опять в Лиге чемпионов. Фото Reuters

Главное к вечеру понедельника, 13 июля.

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