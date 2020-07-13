«Ман Сити» вернули в ЛЧ, каким будет новый контракт Овечкина, новые скандалы с русской легкой атлетикой
13 июля 2020, 20:15
Главное к вечеру понедельника, 13 июля.
«Манчестер Сити» победил УЕФА в суде. Клуб возвращается в Лигу чемпионов
Вместо отстранения на два евросезона и штрафа в 30 миллионов евро — выплата 10 миллионов.
Новый контракт Овечкина с «Вашингтоном». Когда подпишет, на сколько лет и на сколько миллионов долларов
Окно для подписания открывается сегодня.
Российская легкая атлетика запустила процесс самоуничтожения.
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