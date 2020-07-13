«Ман Сити» вернули в ЛЧ, каким будет новый контракт Овечкина, новые скандалы с русской легкой атлетикой

Главное к вечеру понедельника, 13 июля.

Вместо отстранения на два евросезона и штрафа в 30 миллионов евро — выплата 10 миллионов.

ЦИФРА ДНЯ

17 июля комитет по этике РФС рассмотрит неприличный жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина

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