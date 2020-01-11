Очередной отличный матч российского форварда «Пингвинз».

Лучшая встреча ATP Cup.

Обозреватель «СЭ» рассуждает о ситуацию в клубе из Нью-Йорка с российскими голкиперами Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым.

Сборная России без Александра Логинова и Матвея Елисеева заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

После поражения в полуфинале Суперкубка Испании и встречи представителей каталонцев с Хави снова пошли разговоры об отставке главного тренера сине-гранатовых.