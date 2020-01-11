Малкин разорвал «Колорадо» и догнал Ягра, Медведев и Джокович выдали матч-шедевр, в биатлоне — снова на пороге медалей
Малкин опять разрывает! Забил гол-красавец «Колорадо» и догнал Ягра, впереди — только Кросби и Лемье
Очередной отличный матч российского форварда «Пингвинз».
Лучшая встреча ATP Cup.
Обозреватель «СЭ» рассуждает о ситуацию в клубе из Нью-Йорка с российскими голкиперами Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым.
Сборная России без Александра Логинова и Матвея Елисеева заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
После поражения в полуфинале Суперкубка Испании и встречи представителей каталонцев с Хави снова пошли разговоры об отставке главного тренера сине-гранатовых.
Ничто не мешало. Но Россия снова провалила эстафетучитать >
Российскому центру «Филадельфии» пора возвращаться в Россию. В Америке его не ценятчитать >
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30 лучших русских юниоров. Кто из них сыграет на следующем МЧМ?читать >