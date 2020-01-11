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Малкин разорвал «Колорадо» и догнал Ягра, Медведев и Джокович выдали матч-шедевр, в биатлоне — снова на пороге медалей

19:00
Евгений Малкин празднует заброшенную шайбу. Фото AFP
Евгений Малкин празднует заброшенную шайбу. Фото AFP
Самые важные новости дня — главные темы к вечеру субботы, 11 января.

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После поражения в полуфинале Суперкубка Испании и встречи представителей каталонцев с Хави снова пошли разговоры об отставке главного тренера сине-гранатовых.

ЦИФРА ДНЯ
640
передач
Евгений Малкин сравнялся с Яромиром Ягром по числу пасов за «Питтсбург»
ЦИТАТА
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Новак Джокович
Сербский теннисист

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