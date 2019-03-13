Малкин круче Овечкина? Кто настоящий капитан "Спартака"? Каррера вернется на "Открытие Арену"?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 13 марта.

УЖЕ – ЛЕГЕНДА. Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него

В величии Малкина никто не сомневается уже много лет. В России так уж точно. Это уникальный талант, который реализовал себя почти в полной мере. Можно сокрушаться о том, что ему больше не удалось повторить выдающийся сезон-2008/09, когда он собрал все значимые призы НХЛ – Кубок Стэнли, "Харт" и "Арт Росс", и вселял ужас в соперников при каждой смене. Но такой фантастической игры в исполнении одного человека видеть почти не доводилось. Ни один другой российский хоккеист подобного результата и вовсе никогда не добивался. Хотя в глубине души хочется верить, что лидеру "Тампы" Никите Кучерову в ближайшие сезоны это будет под силу.

А ЕСЛИ БЫ НЕ ТРАВМЫ? Самый быстрый русский "тысячник" НХЛ. Он обогнал и Овечкина, и Федорова

Евгений Малкин стал четвертым игроком в истории "Питтсбурга", набравшим 1000 очков за клуб в регулярном чемпионате НХЛ. До российского форварда до этой отметки добирались два канадца – Марио Лемье и Сидни Кросби, а также чех Яромир Ягр. Мы собрали в одной заметке статистические достижения российского форварда.

ГЛУШАКОВ VS ДЖИКИЯ. Какой капитан – настоящий?

Победа "Спартака" над "Динамо" – во многом результат эффективной игры Георгия Джикии, который в первом тайме забил единственный в матче гол, а во втором вынес мяч с ленточки ворот красно-белых. Защитник вышел на игру с капитанской повязкой, но в воскресенье против "Зенита" на поле, скорее всего, вернется Денис Глушаков, "основной" капитан москвичей.

ЖАРА. Примет ли Каррера предложение "Спартака"? Вот ответ

"Спартак" ведет себя некорректно, приглашая Массимо Карреру на матч с "Зенитом" через официальный сайт, когда итальянский специалист уже прилетел в Россию. Об этом "СЭ" заявил официальный представитель Карреры в России – Тимур Гурцкая. Новый виток скандала?

СОВЕТ-ПРОГНОЗ. Евгений Кафельников: "Федуну нужно было лично позвонить Каррере, а дни Кононова в "Спартаке" сочтены"

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" – о ситуации вокруг приглашения Массимо Карреры на матч с "Зенитом". По традиции – честно и небанально.

АРГУМЕНТЫ. Черчесов прав: Дзюба полезен и без голов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что его "не тревожит" безголевая серия форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Объясняем, почему молчание нападающего не должно беспокоить и болельщиков.

ГОСТЬ. "У человека пулевое ранение, труп окоченел, вокруг бегают родственники и требуют его оживить"

Врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов побывал в гостях в редакции "СЭ" и рассказал о своей жизни. Темы разговора: о том, как его семья спаслась от войны в Чечне в 90-е годы; кто для него генерал Грачев и президент Ельцин; почему современный Грозный – это круто; эпизод из самолета сборной на ЧМ-2018, о котором он пока никому не рассказывал, и многом-многом другом.

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