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Лучшие голы сезона РПЛ, варианта для Кокорина от Бышовца, реакция на отдых фигуристки в Крыму

19:00
Эрик Бикфалви. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эрик Бикфалви. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 28 июля.

15 лучших голов минувшего сезона чемпионата России: Соболев, Деспотович и Бикфалви

Собрали самые красивые мячи минувшего сезона.

«Кокорин? На месте «Зенита» вернул бы из «Сочи» Мостового». Большое интервью Бышовца

Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» подвел итоги сезона и оценил ситуацию в «Зените», ЦСКА и «Спартаке».

Фигуристке не понравился отдых в Крыму. Ее соцсети превратились в поле боя

Чемпионка Европы Александра Бойкова имела неосторожность высказать свое мнение на больную тему.

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Большое интервью Сергея Семака.

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