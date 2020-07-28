Лучшие голы сезона РПЛ, варианта для Кокорина от Бышовца, реакция на отдых фигуристки в Крыму
19:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 28 июля.
15 лучших голов минувшего сезона чемпионата России: Соболев, Деспотович и Бикфалви
Собрали самые красивые мячи минувшего сезона.
Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» подвел итоги сезона и оценил ситуацию в «Зените», ЦСКА и «Спартаке».
Чемпионка Европы Александра Бойкова имела неосторожность высказать свое мнение на больную тему.
Не назвал «Спартак» конкурентом, рассказал об умном Дзюбе и худшем дне «Зенита». О чем говорил Семак
Большое интервью Сергея Семака.
22-летний нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович.
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