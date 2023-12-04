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Сегодня, 04:15

«Локомотив» обыграл «Зенит», скандал с Абаскалем, снежный матч ЦСКА. Главное за день

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Игроки «Локомотива» празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 декабря.

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