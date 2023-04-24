«Локо» вырвал ничью в дерби, ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 23 апреля.
Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве
Помог вернувшийся после травмы Изидор.
Впечатление, что команда Федорова может выжимать воду из камня.
Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде
Кажется, сейчас он бы снес даже Франсиса Нганну.
«Айлендерс» и «Флорида» проигрывают в своих сериях «Каролине» и «Бостону» 1-3.
«Барселона» убила серию «Атлетико» и надежды «Реала», «МЮ» и Де Хеа исправились после еврокубкового унижения, Жиго успешнее Ловрена
Главные события воскресенья в европейском футболе.
«Наполи» может оформить чемпионство уже через неделю. Команда Спаллетти дожала «Ювентус» в Туринечитать >
«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучитьсячитать >
«Ростов» ярко победил в Екатеринбурге. Комличенко набирает обороты, а у Гончаренко что-то сломалосьчитать >
«Этого разгильдяя в «Шиннике» не будет!» Евсеев выгнал виновника поражения от «Алании». ВАР уволил Сторожука?читать >
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