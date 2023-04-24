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Сегодня, 03:30

«Локо» вырвал ничью в дерби, ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Главное за день

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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 23 апреля.

Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве

Помог вернувшийся после травмы Изидор.

Такой ЦСКА не по зубам никому. Во вторник армейцы могут стать чемпионами

Впечатление, что команда Федорова может выжимать воду из камня.

Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде

Кажется, сейчас он бы снес даже Франсиса Нганну.

Черный день российский вратарей. Сорокин и Бобровский — в шаге от вылета из плей-офф

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Главные события воскресенья в европейском футболе.

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