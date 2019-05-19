"Локо" и "Краснодар" гарантировали себе Лигу чемпионов, эксклюзив с Нестеровым, Головин – лучший

Сергей Петров и Федор Смолов: "Краснодар" и "Локомотив" гарантировали себе участие в Лиге чемпионов. Но с какой стадии...?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 19 мая.

ЛУЧШИЙ. У Головина гол плюс пас. "Монако" почти спасен

Александр Головин стал главным героем матча с "Амьеном" (2:0), обеспечив монегаскам важнейшую победу.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Конечно, чехи испугались Россию. Вы наш состав в атаке видели?"

Интервью защитника ЦСКА и сборной России Никиты Нестерова.

ВЗГЛЯД ИЗ АНГЛИИ . "Дзюбе подошел бы "Бернли" или "Уотфорд"

Экс-комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли – о вероятном переезде нападающего "Зенита" на Британские острова.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Героя Олимпиады вернули из запаса. Капризов – снова с Овечкиным и Кузнецовым!

Интервью главного тренера сборной России Ильи Воробьева перед матчем с Швейцарией.

"ЛОКО" – В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ. Дубль Миранчука оставил "Локо" вторым. В Екатеринбурге – ничья 2:2

Встреча также запомнилась скандальным удалением Страндберга.

ИНСАЙД. Новое "Динамо" – супертрансферный бюджет, громкие новички

Клуб хочет вернуть Зобнина и купить Баринова у "Локо".

ИНТЕРВЬЮ. Валерий Газзаев: "Влашич и Мариу могли бы побороться за место в составе ЦСКА-2005"

Бывший главный тренер красно-синих оценил нынешние перспективы армейцев.

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