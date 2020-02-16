Логинов взял еще одну медаль ЧМ, затяжной кризис Овечкина, россияне зажигают в коньках и санях
19:00
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 16 февраля
Логинов стал третьим в гонке преследования на ЧМ по биатлону. Россиянин взял вторую медаль за два дня
Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования на чемпионате мира.
«Столичные» уступили «Аризоне» — 1:3.
Феерия в коньках, санях и даже фристайле
Большое интервью с сильнейшим легионером РПЛ.
Вадим Евсеев — о пользе лишнего веса, русской «Фиорентине», российском гражданстве для Зинченко и «Доме-2»
Главный тренер «Уфы» дал большое интервью «СЭ».
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Да, у Логинова темное прошлое, но теперь он здесь и соревнуется на равных с нами. Мы должны признать, что он был лучше нас сегодня
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