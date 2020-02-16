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Логинов взял еще одну медаль ЧМ, затяжной кризис Овечкина, россияне зажигают в коньках и санях

19:00
Александр Логинов. Фото Marco Bertorello, AFP
Александр Логинов. Фото Marco Bertorello, AFP

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 16 февраля

Логинов стал третьим в гонке преследования на ЧМ по биатлону. Россиянин взял вторую медаль за два дня

Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования на чемпионате мира.

Овечкин не забивает уже четыре матча подряд. Конкуренты в битве за «Ришар» уходят в отрыв

«Столичные» уступили «Аризоне» — 1:3.

Кулижников — супергерой российского спорта. У наших зимников прорыв по всем фронтам

Феерия в коньках, санях и даже фристайле

Гжегож Крыховяк — о погоне за «Зенитом», Семине, Смолове и русском языке

Большое интервью с сильнейшим легионером РПЛ.

Вадим Евсеев — о пользе лишнего веса, русской «Фиорентине», российском гражданстве для Зинченко и «Доме-2»

Главный тренер «Уфы» дал большое интервью «СЭ».

ЦИФРА ДНЯ
4
матча
не забивает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Такое случилось впервые в сезоне
ЦИТАТА
Да, у Логинова темное прошлое, но теперь он здесь и соревнуется на равных с нами. Мы должны признать, что он был лучше нас сегодня
Ветле Кристиансен
норвежский биатлонист

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