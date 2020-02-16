Логинов взял еще одну медаль ЧМ, затяжной кризис Овечкина, россияне зажигают в коньках и санях

Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования на чемпионате мира.

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Да, у Логинова темное прошлое, но теперь он здесь и соревнуется на равных с нами. Мы должны признать, что он был лучше нас сегодня