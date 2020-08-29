Лидерство «Спартака», детали трансфера Миранчука, проверка Еськова на полиграфе
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 29 августа.
«Спартак» уже первый. На глазах у Федуна
Травма Тила, дебют Урунова и победа красно-белых в Тушине.
Полузащитник «Локомотива» — в шаге от отъезда в Италию.
Вспоминаем, как он работал на той игре.
Не стало культового специалиста по смешанным единоборствам.
«Николичу нужно тренировать команду ближе к ФНЛ». Геркус — о Миранчуке, Кокорине, Гончаренко и главном тренере «Локо»
Бывший гендиректор «Локомотива» — о проблемах москвичей перед матчем с «Зенитом».
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