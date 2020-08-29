Лидерство «Спартака», детали трансфера Миранчука, проверка Еськова на полиграфе

Травма Тила, дебют Урунова и победа красно-белых в Тушине.

Полузащитник «Локомотива» — в шаге от отъезда в Италию.

Вспоминаем, как он работал на той игре.

Не стало культового специалиста по смешанным единоборствам.

Бывший гендиректор «Локомотива» — о проблемах москвичей перед матчем с «Зенитом».