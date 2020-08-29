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Лидерство «Спартака», детали трансфера Миранчука, проверка Еськова на полиграфе

21:30
29 августа. Москва. «Спартак» — «Арсенал» — 2:1. 41-я минута. Александр Соболев (№7) сравнивает счет. Фото Александр Федоров, "СЭ"
29 августа. Москва. «Спартак» — «Арсенал» — 2:1. 41-я минута. Александр Соболев (№7) сравнивает счет. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 29 августа.

«Спартак» уже первый. На глазах у Федуна

Травма Тила, дебют Урунова и победа красно-белых в Тушине.

Миранчук почти в «Аталанте». Будет трудно, но интересно

Полузащитник «Локомотива» — в шаге от отъезда в Италию.

Как арбитр Еськов судил матч «Ростов» — «Уфа»? В очереди на детектор лжи его ВАР Волошин?

Вспоминаем, как он работал на той игре.

Причина смерти — коронавирус. Тренер Емельяненко скончался в 55 лет

Не стало культового специалиста по смешанным единоборствам.

«Николичу нужно тренировать команду ближе к ФНЛ». Геркус — о Миранчуке, Кокорине, Гончаренко и главном тренере «Локо»

Бывший гендиректор «Локомотива» — о проблемах москвичей перед матчем с «Зенитом».

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