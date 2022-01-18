Левандовски — лучший футболист года по версии ФИФА, большое интервью Гогниева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 17 января.
Левандовски наконец-то победил Месси. Поляк — лучший игрок года по версии ФИФА
И никаких споров.
«Алания» рвется в РПЛ, красота Осетии и огненные пресс-конференции. Искреннее интервью Спартака Гогниева
«СЭ» поговорил с самым ярким тренером ФНЛ.
Хоккеисты собрались в отеле, но не все.
Похоже, продолжат сразу с плей-офф.
Почему не уходит Хендрикс и стоит ли продлевать Бакаева? Решение этих вопросов — первая проверка Каттани в «Спартаке»
«СЭ» — о проблемах, с которыми уже столкнулся новый менеджмент красно-белых.
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Я футболистам говорю: если вы пришли на тренировку после гулянки, то я должен быть первым, кто об этом узнает
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