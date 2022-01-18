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Сегодня, 03:30

Левандовски — лучший футболист года по версии ФИФА, большое интервью Гогниева. Главное за день

Роберт Левандовски.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 17 января.

Левандовски наконец-то победил Месси. Поляк — лучший игрок года по версии ФИФА

И никаких споров.

«Алания» рвется в РПЛ, красота Осетии и огненные пресс-конференции. Искреннее интервью Спартака Гогниева

«СЭ» поговорил с самым ярким тренером ФНЛ.

Дикий старт сборной: главный тренер слег с ковидом, команда — не в полном составе

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Похоже, продолжат сразу с плей-офф.

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«СЭ» — о проблемах, с которыми уже столкнулся новый менеджмент красно-белых.

ЦИФРА ДНЯ
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раза
подряд Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА
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