Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Кузнецов — про хоккей и кокаин, Газзаев — про огромные зарплаты, Егоров — про хейтеров сборной

18:00
Евгений Кузнецов. Фото AFP
Евгений Кузнецов. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 19 ноября.

Кузнецов дал крутое интервью про хоккей. И наконец высказался о своей дисквалификации

Форвард «Вашингтона» встретился со спецкором «СЭ».

Валерий Газзаев: «Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги»

Интервью «СЭ» дал выдающийся российский тренер, сейчас — зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ.

Может ли Россия выиграть Евро-2020? Острое мнение Егорова

Обозреватель «СЭ» — о том, почему у сборной России снова появились хейтеры.

Как России играть с топ-соперниками на Евро?

Матч со сборной Бельгии получился поучительным.

Россия во второй корзине: на Евро сыграем с Бельгией или Францией

В ночь с 19 на 20 ноября, когда завершится отборочный турнир, корзины могут принять другой вид.

ЦИФРА ДНЯ
20
лет
двукратной чемпионке мира и вице-чемпионке Олимпиады Евгении Медведевой
ЦИТАТА
Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги
Валерий Газзаев
выдающийся российский тренер, зампред комитета Госдумы РФ

Дзюба в погоне за Кейном и Кержаковым

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Кто вышел на Евро-2020. Здесь уже 19 сборных

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От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20

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Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»

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Скандал из-за Миранчука. Тема «Ростова». Жеребьевка Евро-2020. Лайв Боброва, Егорова и Короткина

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«Он сказал, что мечтает завершить здесь карьеру». Кокорин начал новую жизнь в «Зените»

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Овечкин опять неотразимо зарядил в большинстве. Александр в шаге от великого Селянне

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Медведева закрылась, Тутберидзе и Орсер проигнорировали друг друга. Закулисье Гран-при России

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