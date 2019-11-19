Форвард «Вашингтона» встретился со спецкором «СЭ».

Интервью «СЭ» дал выдающийся российский тренер, сейчас — зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ.

Обозреватель «СЭ» — о том, почему у сборной России снова появились хейтеры.

Матч со сборной Бельгии получился поучительным.

В ночь с 19 на 20 ноября, когда завершится отборочный турнир, корзины могут принять другой вид.