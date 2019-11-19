Кузнецов — про хоккей и кокаин, Газзаев — про огромные зарплаты, Егоров — про хейтеров сборной
Кузнецов дал крутое интервью про хоккей. И наконец высказался о своей дисквалификации
Форвард «Вашингтона» встретился со спецкором «СЭ».
Интервью «СЭ» дал выдающийся российский тренер, сейчас — зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ.
Обозреватель «СЭ» — о том, почему у сборной России снова появились хейтеры.
Матч со сборной Бельгии получился поучительным.
В ночь с 19 на 20 ноября, когда завершится отборочный турнир, корзины могут принять другой вид.
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