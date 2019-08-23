Кузнецов, кокаин, дисквалификация. Других тем нет...

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 23 августа.

КОШМАР. Кузя, как же так! Лучший центр России дисквалифицирован на 4 года за кокаин

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме обнаружен кокаин. Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня этого года, до 12 июня 2023-го.

ЖЕСТКО. Вячеслав Фетисов: «Дисквалификация Кузнецова за кокаин — удар по всему российскому спорту»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не уверен, что Национальная хоккейная лига закроет глаза на четырехлетнюю дисквалификацию форварда «Вашингтона» и сборной России Евгения Кузнецова, в чьей допинг-пробе, сданной в ходе чемпионата мира-2019, обнаружены следы кокаина.

ШЕВЧЕНКО НЕЛОВКО. «Кузнецов виноват, но он не...» Ругать хоккеиста не поднимается рука

«Мы уже с середины лета знали, что у Евгения Кузнецова проблемы и он попался на чем-то нехорошем на чемпионате мира. Потом появлялись подробности: кокаин, дело пытаются замять, но это практически невозможно. Евгений удалил Instagram, перестал отвечать на сообщения, хотя раньше всегда отвечал. Все стало ясно — дело плохо», — Алексей Шевченко не находит слов, чтобы критиковать центрфорварда.

ЛИГА ЕВРОПЫ. «Брага» — «Спартак»: а победил пиджак

Олег Кононов поменял стиль одежды и одержал четыре победы подряд. Но в четверг отсутствие пиджака впервые не сработало — «Спартак» проиграл в Лиге Европы «Браге» (0:1). Любопытно, что тренер португальцев Са Пинту был как раз в пиджаке. Но у красно-белых еще не все потеряно: ответный матч пройдет 29 августа в Москве.

АТАКА НА УЕФА? «Футбол нельзя считать бизнесом». Почему «Краснодар» раздражают правила FFP

Полузащитник «быков» Реми Кабелла выбыл на полгода из-за тяжелой травмы, после чего гендиректор клуба Владимир Хашиг сделал заявление, дав понять, что финансовые правила УЕФА сильно сдерживают развитие команды. Все ли так однозначно?

ПОИСК. Опорник для «Спартака»: кто, если не Тамез?

В последнее время применительно к «Спартаку» упоминались фамилии нескольких футболистов, которые способны закрыть проблемную для красно-белых позицию опорного полузащитника. Разобрались, кто больше всего подойдет красно-белым.

РЕЙТИНГ. 5 главных событий недели от Ильи Казакова

Новая рубрика «СЭ» «Неделя с Ильей Казаковым». Очень удобно — в конце недели вспомнить, что было хорошего в прошедшие дни. К сожалению, и плохого.

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