Кто виноват в поражении "Зенита", Ди Мария разозлил дьяволов, Бобровский засушил Овечкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 13 февраля.

ЛИГА ЕВРОПЫ. Лучше бы пенальти бил Семак

"Зенит" потерпел поражение в первом официальном матче после возобновления сезона – 0:1 от "Фенербахче". Ключевой момент гостевой игры 1/16 финала Лиги Европы – пенальти, который на 44-й минуте не реализовал Роберт Мак.

"Десятки" и левого защитника у "Зенита" так и нет, отмечает обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер.

У "Зенита" проблемы на левом фланге обороны: Набиуллин все еще не тянет – это мнение нашего спецкора Ильи Андреева.

Семак виноват, но он не виноват – это уже разбор от Михаила Борзыкина.

СЛОВА. Как Мак лишил Дзюбу пенальти. Рассказывают Семак и сам Дзюба

После матча в Стамбуле главный снайпер и главный тренер "Зенита" объяснили, почему в решающий момент к "точке" подошел словацкий полузащитник. "Ничего страшного, что Мак не забил пенальти. Дзюба тоже промахивался", – считает бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Пиво, регби, две голевые: Ди Мария похоронил "МЮ"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил дома "Пари Сен-Жермен" (0:2). И это было по делу. Сразу возник вопрос: главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера переоценили? Приговор бывшему клубу подписал аргентинский футболист "ПСЖ" Анхель Ди Мария. В этот вечер он разозлил всех "красных дьяволов".

ТАЛАНТ. Кто обыграл великого Касильяса

Рассказываем о Николе Дзаньоло, новом герое Рима. Его называют наследником великого Императора – Франческо Тотти. И он двумя точными ударами принес "Роме" победу над "Порту" (2:1).

КОРОЛИ. Сможет ли "Реал" выиграть четвертую Лигу чемпионов подряд?

В среду в Амстердаме и Лондоне пройдут следующие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Аякс" принимает "Реал", а "Тоттенхэм" – "Боруссию" из Дортмунда.

НХЛ. "Вашингтон" снова сдулся

Чемпион НХЛ после очень хорошего матча с "Лос-Анджелесом" проиграл "Коламбусу". Сергей Бобровский засушил Овечкина, Кузнецова и столичную компанию. В другой игре регулярки НХЛ лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров набрал 4 очка и оторвался от конкурентов. Форвард "Тампа-Бэй" атакует рекорд Евгения Малкина.

ВЕЛИКАН. Виктор Ан возвращается

Знаменитый кореец хочет стартовать за сборную России на Олимпиаде-2022, несмотря на возраст и возможные претензии со стороны антидопинговых служб. Все серьезно. Но дадут ли ему выступать?

СКАНДАЛ. За что Ухова лишили олимпийского золота?

Портал InsideTheGames опубликовал детали решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по 12 российским легкоатлетам, в числе которых были олимпийский чемпион Иван Ухов и чемпионка мира Светлана Школина. Недовольным все объяснили.

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